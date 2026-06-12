Cote d'Ivoire: Coupe du monde 2026 - Gaoussou Touré lance la Fan Zone de Radio Côte d'Ivoire

Le Médiateur de la République, Gaoussou Touré, a procédé le 10 juin 2026, au lancement des activités de la Fan Zone de Radio Côte d'Ivoire, aménagée dans les locaux de la radio nationale à l'occasion de la Coupe du monde de football 2026.

Dans une ambiance festive mêlant sport, citoyenneté et engagement social, le Médiateur a salué une initiative qu'il juge fédératrice, capable de renforcer la cohésion sociale autour du football. « Le football est l'activité qui rassemble le maximum de personnes », a-t-il déclaré, tout en félicitant Radio Côte d'Ivoire pour cette mobilisation exceptionnelle.

Au-delà de l'événement sportif, Gaoussou Touré a insisté sur le rôle stratégique des médias audiovisuels dans la sensibilisation des populations à la mission de la Médiature, encore méconnue de nombreux citoyens.

Selon lui, la radio et la télévision constituent des relais essentiels pour rapprocher les institutions et les populations et mieux recueillir leurs préoccupations. « Il n'y a que la radio et la télévision qui peuvent nous permettre d'atteindre cet objectif », a-t-il soutenu.

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Le Médiateur a également plaidé pour une culture de prévention des conflits. « En plus du règlement des conflits, il faut tout mettre en oeuvre pour qu'il n'y ait pas de conflit », a-t-il affirmé, soulignant l'importance de l'écoute et du dialogue pour préserver durablement la paix sociale.

La directrice de Radio Côte d'Ivoire, Joséphine Gbla, a, pour sa part, présenté le dispositif spécial mis en place pour permettre aux auditeurs de vivre pleinement le Mondial 2026. Elle a annoncé une programmation renforcée avec des chroniques, analyses, émissions interactives, retransmissions de matchs ainsi que le déploiement d'envoyés spéciaux aux États-Unis et au Canada. Elle a également souligné que cette Fan Zone se veut un espace de communion, de partage et de célébration autour des Éléphants.

Profitant de cette tribune, Gaoussou Touré a félicité le directeur général de la Rti, Jean Martial Adou, pour les performances enregistrées à la tête du groupe audiovisuel public, tout en exprimant le souhait de bâtir un partenariat avec la Rti afin d'intensifier les actions de sensibilisation de proximité.

Concluant sur une note patriotique, le Médiateur a invité les Ivoiriens à soutenir massivement les Éléphants : « Lorsque jouent les Éléphants, toute la Côte d'Ivoire est ensemble ».