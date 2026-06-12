Cote d'Ivoire: Don de sang - Radio Côte d'Ivoire mobilise pour sauver des vies

Face aux besoins constants en produits sanguins dans les hôpitaux, Radio Côte d'Ivoire a organisé, le mercredi 10 juin 2026, une opération de don de sang en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine (Cnts), dans ses locaux au Plateau. Une initiative solidaire inscrite dans la vision sociale de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti).

Les studios de Radio Côte d'Ivoire ont troqué, le temps d'une matinée, les micros contre un élan de solidarité. Journalistes, animateurs, techniciens et partenaires ont répondu présents à l'appel au don de sang lancé par la station nationale, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine (Cnts).

Pour Delphine Gbla, directrice de Radio Côte d'Ivoire, cette opération traduit un engagement citoyen assumé de la chaîne publique, dans la droite ligne de la vision impulsée par la direction générale de la Rti. « Le Centre national de transfusion sanguine appellera qui, si ce n'est nous, les populations ivoiriennes ? Il faut faire du don de sang un état d'esprit afin d'aider à combler les besoins en produits sanguins », a plaidé Delphine Gbla, invitant les populations à se mobiliser massivement.

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Même engagement du côté de Fréquence 2. Son directeur, Éric Sekongo, est venu soutenir cette action portée par sa « radio soeur ». Pour lui, il était naturel que le groupe Rti accompagne une initiative qui permet de sauver des vies. « Donner son sang, c'est donner une chance de vivre. En tant que média public proche des populations, nous ne pouvions qu'accompagner cette initiative sociale », a-t-il souligné.

Parmi les donneurs mobilisés figurait Jérôme Kouakou, journaliste à Radio Côte d'Ivoire, qui voit dans cette action une responsabilité collective. « Donner son sang, c'est sauver des vies. Pour moi, c'est un acte citoyen que de venir donner un peu de son sang pour permettre à d'autres de retrouver la santé. L'initiative de la directrice est l'affaire de tous. Si, grâce à nous, des personnes peuvent recouvrer la santé, c'est une joie », a-t-il confié, saluant une action porteuse d'espoir pour de nombreuses familles.

Présent à cette collecte, le docteur Patrice Yao, directeur des structures déconcentrées du Cnts, a salué le soutien de la Rti, tout en rappelant que les besoins restent permanents malgré les progrès enregistrés.

Selon lui, la Côte d'Ivoire a franchi, depuis deux ans, le seuil de 1 % de donneurs recommandé par l'Oms. Toutefois, les produits sanguins nécessitent une collecte continue. « Un don de sang peut sauver jusqu'à trois vies. Après le prélèvement, le sang est traité et séparé en plasma, plaquettes et globules rouges destinés à différents patients », a expliqué le médecin.

Le Cnts espère récolter au moins 200 poches de sang grâce à cette mobilisation. Cette journée citoyenne a également été marquée par l'ouverture officielle de la Fan Zone Rci dédiée à la Coupe du monde 2026, en présence du Médiateur de la République, Gaoussou Touré, et de plusieurs personnalités du monde sportif et institutionnel.