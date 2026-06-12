Cote d'Ivoire: Ville intelligente - Le projet de promotion du Géoportail du Grand Abidjan lancé

Dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des populations, le ministère de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie, en partenariat avec l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica), a procédé, le jeudi 11 juin 2026, à Abidjan-Plateau, au lancement officiel du projet de promotion de l'approche « ville intelligente » en Côte d'Ivoire : le cas du Géoportail d'urbanisme du Grand Abidjan.

Le Géoportail du Grand Abidjan est une plateforme numérique permettant de rechercher, de visualiser et de partager les informations relatives à la planification urbaine. Il offrira, à terme, un accès centralisé aux données utiles à la prise de décision politique, notamment sur l'occupation du sol, le zonage, les infrastructures et les informations spatialisées relatives au développement urbain.

La mise en œuvre du projet est prévue pour la période 2025-2027 et s'articulera autour de trois axes principaux, à savoir : l'élaboration et l'appropriation du cahier des charges du Géoportail ; la mise en place d'un dispositif de gouvernance pour la gestion, le partage et l'ouverture des données ; ainsi que le développement du Géoportail et la mise en place de son dispositif d'exploitation, de maintenance et de diffusion.

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Le directeur de cabinet, Adjoumani Kouakou, représentant le ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie, Moussa Sanogo, a exprimé sa gratitude au représentant résident de la Jica, Kato Koichi, et, à travers lui, au gouvernement japonais pour son soutien constant à la réalisation des projets en Côte d'Ivoire.

« Pour accompagner l'essor urbain auquel est confronté le monde, la Côte d'Ivoire ambitionne de développer des villes durables, productives, compétitives, résilientes et intelligentes, leviers de la transformation qualitative du cadre de vie des populations. C'est dans ce cadre que, sous le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara, le gouvernement, à travers le ministère de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie, a décidé de lancer le projet de promotion de l'approche "ville intelligente" en Côte d'Ivoire : le cas du Géoportail d'urbanisme du Grand Abidjan », a expliqué le directeur de cabinet.

Ce projet structurant, a-t-il indiqué, permettra aux structures publiques et privées, ainsi qu'aux collectivités locales, de partager, d'harmoniser et d'exploiter les données urbaines afin d'assurer une gestion efficace et cohérente des villes et des territoires. Ainsi, le Géoportail d'urbanisme du Grand Abidjan se veut un outil opérationnel de gouvernance urbaine pour la mise en œuvre efficace du Schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan (Sduga 2040) et des documents d'urbanisme subséquents.

Le Représentant résident de la Jica, Kato Koichi, a indiqué que son institution a fait du développement urbain durable l'un des piliers de sa coopération depuis de nombreuses années. Elle a accompagné la Côte d'Ivoire dans l'élaboration du Sduga à l'horizon 2030, dont elle a soutenu la préparation depuis 2013, ainsi que dans la mise en œuvre des projets prioritaires. Selon lui, le présent projet vise à relier de manière cohérente l'ensemble des initiatives et à renforcer la mise en œuvre du Sduga grâce à l'utilisation des données urbaines.

« Le Géoportail qui sera développé constituera un outil stratégique pour améliorer la compréhension et l'utilisation des documents d'urbanisme, tels que le Sduga 2040 et les plans d'urbanisme, par les citoyens et le secteur privé. Une meilleure appropriation de ces documents contribuera à renforcer l'application et l'efficacité des politiques urbaines », a expliqué Kato Koichi, réaffirmant l'engagement de la Jica à accompagner le gouvernement ivoirien et à poursuivre une étroite collaboration pour la mise en œuvre du Sduga 2040.