Cote d'Ivoire: Abobo Anonkoua-Kouté - Le chef du village Sekoua Aloukou Clément annonce des projets d'envergure

Le chef du village d'Anonkoua-Kouté, Sekoua Aloukou Clément, entend réaliser des projets d'envergure pour le rayonnement de la localité qu'il dirige. Lors d'une conférence de presse tenue le mardi 9 juin 2026, il a souligné que son objectif premier est l'assainissement du village.

À ce sujet, il fait notamment référence au bassin d'eau situé devant le centre culturel ainsi qu'à celui situé près de l'église méthodiste, qui constituent un obstacle à la circulation pendant la saison des pluies. Il affirme avoir entrepris des démarches auprès du Premier ministre, Robert Beugré Mambé, en vue d'obtenir un appui de la Primature. Pour l'heure, selon le chef du village, sa requête n'a pas encore reçu de suite favorable. « Je l'ai rencontré à plusieurs reprises au sujet de l'assainissement du village. Il a pris bonne note de mes préoccupations et m'a assuré qu'il me reviendrait. J'attends donc sa réponse », a-t-il indiqué.

Dans la même dynamique de développement, la chefferie a entrepris la réalisation d'un collège de proximité afin d'améliorer l'accès des jeunes du village à l'éducation. À cet effet, le chef du village dit avoir engagé des discussions avec la mairie d'Abobo ainsi qu'avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique. L'établissement est actuellement en cours de construction et les travaux sont à un stade avancé.

Outre ce collège, Sekoua Aloukou Clément prévoit également la construction d'un établissement privé qui sera géré par le village, ainsi que la délocalisation des écoles primaires Anonkoua 1 et Anonkoua 2. Le chef du village ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il ambitionne également de faire construire un marché moderne dans le cadre du développement économique de la localité. À cet effet, il a déjà échangé avec plusieurs opérateurs économiques et s'est engagé à poursuivre les discussions afin de concrétiser ce projet.

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La mise en œuvre de l'ensemble de ces projets nécessite l'union, la cohésion sociale et l'apaisement du climat social au sein du village. Le chef du village en est pleinement conscient. C'est pourquoi il entend multiplier les initiatives en faveur de la réconciliation entre les différentes générations, les femmes, les jeunes et, plus largement, l'ensemble de la communauté villageoise. L'objectif est de trouver les mécanismes les plus appropriés pour instaurer une paix durable.