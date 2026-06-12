Cote d'Ivoire: 50 ans de l'Esca - L'appel fort à la jeunesse ivoirienne de Téné Birahima Ouattara

L'École supérieure de commerce d'Abidjan (Esca) célébre ses cinquante années d'existence de façon prestigieuse au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, en présence de hautes autorités de l'État.

Placée sous le patronage du vice-Président de la République, cette commémoration a été marquée à l'ouverture des festivités le jeudi 11 juin 2026, par un message fort de Téné Birahima Ouattara, qui affirme : « l'avenir du pays repose sur sa jeunesse ». Représentant le vice-Président, le vice-Premier ministre Téné Birahima Ouattara a salué le parcours remarquable de l'Esca, tout en mettant l'accent sur le rôle déterminant que les jeunes doivent désormais jouer dans le développement de la Côte d'Ivoire.

La jeunesse au coeur de l'avenir

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S'adressant directement aux étudiants, il a lancé un appel clair et exigeant. « Soyez des modèles pour les générations futures. Faites preuve d'intégrité, de rigueur et d'excellence dans tout ce que vous entreprenez », a-t-il affirmé. Au-delà de simples encouragements, ce message place la jeunesse face à ses responsabilités. Les étudiants sont donc invités à incarner les valeurs de leur institution et à s'engager activement dans la transformation de leur pays, en s'inspirant des générations précédentes.

Une école qui forme des bâtisseurs

Depuis sa création, dans la vision du Président Félix Houphouët-Boigny, l'Esca s'est imposée comme un pilier de la formation des cadres ivoiriens. Elle a contribué à former des milliers de professionnels qui participent aujourd'hui à la construction de l'économie nationale. Mais au-delà de son héritage, l'école apparaît surtout comme un tremplin pour la nouvelle génération, appelée à relever les défis économiques, sociaux et technologiques de demain.

L'excellence comme exigence pour les jeunes

À 50 ans, l'Esca continue de transmettre bien plus que des compétences : elle inculque des valeurs essentielles telles que la discipline, le sens des responsabilités et l'esprit d'innovation. Dans un monde en constante évolution, les étudiants sont encouragés à se dépasser, à s'adapter et à saisir les opportunités au-delà des frontières. Le rayonnement international de l'école, qui attire des étudiants de plusieurs pays, constitue à cet égard une chance unique pour apprendre dans un environnement ouvert et compétitif.

Un investissement sur la jeunesse

Le gouvernement ivoirien réaffirme, à travers cet événement, sa volonté de faire de la jeunesse une priorité nationale. Des investissements importants sont consentis dans l'éducation, avec un objectif clair : former des citoyens compétents, responsables et engagés. « Le meilleur investissement demeure celui réalisé dans les ressources humaines », a rappelé le représentant du Vice-président, soulignant que chaque jeune formé constitue une richesse pour la nation.

Se projeter

Plus qu'une célébration du passé, ce cinquantenaire est une invitation à regarder vers l'avenir. Il rappelle à la jeunesse ivoirienne qu'elle détient les clés du développement du pays. L'Esca, forte de son histoire, entend continuer à accompagner cette génération dans sa quête d'excellence, afin de former des leaders capables d'innover, d'entreprendre et de transformer durablement la société.