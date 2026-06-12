Afrique de l'Ouest: Marchés financiers - La BRVM et ses partenaires lancent le Chapter UEMOA

La Société financière internationale (Ifc), membre du Groupe de la Banque mondiale, et Paris Europlace, organisation représentative de la place financière de Paris, en partenariat avec la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm), ont procédé, le jeudi 11 juin 2026, à Abidjan-Plateau, au lancement officiel du Chapter Uemoa.

Le Chapter Uemoa est une plateforme destinée aux professionnels de la finance. Elle regroupe une trentaine d'alumni issus des huit pays de l'espace Uemoa ayant obtenu le Master exécutif Ifc-Paris Europlace. Son objectif est de constituer une masse critique de cadres de haut niveau susceptibles d'influencer directement le développement des marchés de capitaux en Afrique. Le Chapter Uemoa constitue ainsi un cadre formel de réflexion et de partage d'expériences sur les marchés de capitaux au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Le directeur général de la Brvm, Dr Edoh Kossi Amenounvé, par ailleurs parrain du Chapter Uemoa, a indiqué que le développement du marché financier passe inexorablement par une professionnalisation accrue des acteurs du marché et une éducation financière soutenue des populations.

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« Nos pays ont besoin de professionnels de haut niveau, dotés des meilleures compétences, capables de concevoir, de structurer et de fournir des solutions adaptées aux besoins de nos sociétés et de nos économies », a déclaré le directeur général de la Brvm. Il a souligné que son institution a formé trois de ses cadres au sein du programme américain précurseur développé en partenariat avec le Milken Institute et l'Université George Washington, puis dans le cadre du programme Ifc-Paris Europlace-Université Paris-Dauphine.

Dr Edoh Kossi Amenounvé s'est voulu on ne peut plus clair : « L'acte que nous posons aujourd'hui avec le lancement du Chapter Uemoa est historique. Il s'agit de mettre en place un réseau structuré de professionnels de la finance désireux de contribuer à la transformation de l'architecture financière de l'Uemoa », a-t-il fait observer, appelant les alumni à constituer une véritable force de proposition auprès des bourses, des régulateurs et des gouvernements.

« Vous marchez dans les pas de modèles de réussite éprouvés. Ce Chapter régional s'inspire directement des dynamiques d'impact déjà développées avec succès au Nigeria et en Afrique du Sud dans le cadre du programme Ifc-Milken. L'Afrique de l'Ouest francophone démontre ainsi sa maturité et sa volonté de s'aligner sur les meilleurs standards mondiaux en matière de réseaux d'influence financière », s'est-il félicité, tout en exhortant les alumni à être les ambassadeurs d'une finance africaine moderne, éthique, performante et souveraine.

À cet effet, il a pris l'engagement d'accompagner les alumni dans la réalisation des objectifs de ce Chapter.

Intervenant sur le thème : « Professionnalisation des métiers de la finance et éducation financière boursière : les enjeux pour le développement des marchés de capitaux », le keynote speaker, Kossi Tenou, président de l'Autorité des marchés financiers de l'Umoa (Amf-Umoa), a souligné que les métiers de la finance sont complexes, mais fascinants. Ce sont des métiers qui exigent des compétences avérées, une bonne maîtrise des mécanismes et des instruments du marché, une anticipation permanente des risques et des opportunités, ainsi qu'une vigilance constante et une bonne gestion du stress.

« Au regard de la configuration de notre marché, il est primordial que les personnes qui y interviennent, en particulier les acteurs du secteur, exercent leurs métiers avec beaucoup de professionnalisme. Cela suppose des connaissances continuellement actualisées et adaptées aux mutations du secteur », a déclaré Kossi Tenou.

Il a précisé que le marché a besoin d'analystes financiers capables de structurer aussi bien les transactions les plus simples que les plus complexes, ainsi que d'experts en finance durable, en gestion des risques, en conformité, en cybersécurité, en valorisation d'actifs, en titrisation, en gestion collective, en ingénierie financière et en protection des investisseurs. Cette rencontre a enregistré la présence du directeur des études de Paris Europlace, Karim Zine-Eddine, ainsi que de Josiane Kwenda, représentante de l'Ifc.