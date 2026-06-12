Cote d'Ivoire: Littérature - Les Bayas de Kibibi, l'audace des mots pour questionner les tabous

À travers Les Bayas de Kibibi, l'écrivaine Lady S. propose bien plus qu'un simple récit. Elle livre une oeuvre qui interroge les perceptions, bouscule les certitudes et invite à réfléchir sur des réalités souvent réduites au silence.

Au cœur de cet ouvrage de 106 pages, composé de cinq nouvelles reliées entre elles par un même fil conducteur, se trouve Kibibi, personnage central inspiré d'une figure déjà évoquée dans une célèbre chanson de Roro Le Précieux. Mais plutôt que de raconter Kibibi à travers le regard des autres, Lady S. choisit de lui donner une voix. Son ambition : explorer ce que vit ce personnage confronté aux questions d'identité, de regard social et de tolérance.

Pour l'auteure, Les Bayas de Kibibi n'apporte pas de réponses définitives. Le livre préfère poser des questions. Qu'est-ce qui définit véritablement une personne ? Sur quels critères se fondent nos jugements ? Jusqu'où une société est-elle prête à accepter ce qui sort de ses repères habituels ? Autant d'interrogations que l'écrivaine soumet au lecteur sans lui imposer de conclusion.

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Lady S. explique avoir voulu aborder ces thèmes sensibles avec retenue et simplicité. L'un des principaux défis de l'écriture a d'ailleurs été de trouver les mots justes pour traiter des sujets tabous sans tomber dans la vulgarité ni dans la provocation. Entre autocensure, réécritures et ajustements éditoriaux, le texte a connu plusieurs versions avant d'aboutir à sa forme actuelle.

L'auteure revendique également une écriture accessible au plus grand nombre. Influencée notamment par Dan Brown et Calixthe Beyala, elle affirme privilégier un langage direct afin que son message puisse toucher un large public. « Mon idée n'est pas d'enseigner le français, mais de faire passer un message », résume-t-elle.

Publié pour la première fois en 2023, l'ouvrage a reçu le Prix spécial Lily Woman Award pour la promotion de la littérature, une distinction que Lady S. considère comme un encouragement à poursuivre une démarche littéraire engagée et audacieuse. Commercialisé au prix de 5 000 Fcfa, Les Bayas de Kibibi est désormais disponible dans toutes les librairies de France en Côte d'Ivoire. À travers cette oeuvre, Lady S. confirme sa volonté de faire de la littérature un espace de dialogue où les sujets les plus sensibles peuvent être abordés avec nuance, humanité et réflexion.