Cote d'Ivoire: Association des blogueurs du pays - Le nouveau président Arnaud Dapa fixe ses objectifs

11 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edouard Koudou

Arnaud Dapa est le nouveau président du bureau exécutif de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire (Abci). Il a été élu le 6 juin 2026, à l'issue de l'assemblée générale élective tenue à Cocody-Angré Château (Abidjan), précise le rapport d'activités rendu public par l'organisation.

Tout en se félicitant de la confiance placée en lui pour diriger l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire, Arnaud Dapa fixe ses objectifs. Il entend ouvrir l'association à tous les créateurs de contenus, au-delà des seuls blogueurs, afin d'accueillir également les acteurs de la vidéo, de l'audio, des réseaux sociaux et du journalisme numérique. Il compte également offrir davantage d'opportunités aux membres à travers des formations, une meilleure visibilité et un accès concret à diverses opportunités professionnelles. Il ambitionne également de contribuer à l'autonomie de l'association en diversifiant ses sources de financement.

« Notre ambition est de faire de l'Abci une organisation moderne, crédible et professionnelle, au service de tous les créateurs de contenus numériques de Côte d'Ivoire. Nous évoluerons dans la continuité, sans rupture, en capitalisant sur l'histoire et la légitimité de l'association », a souligné Arnaud Dapa.

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L'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire est considérée comme la première plateforme d'échanges dédiée au blogging en Côte d'Ivoire. Elle a pour mission de promouvoir la production de contenus locaux, la liberté d'expression et la démocratisation de la culture numérique. Arnaud Dapa devient ainsi le sixième président de l'Abci depuis sa création en 2013. Il succède à Rita Pascale Kwaminan pour un mandat de deux ans.

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