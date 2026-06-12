Maroc: La défense de Saïd Naciri pilonne l'accusation et plaide l'acquittement général

C'est une audience cruciale qui s'est tenue jeudi devant la Cour d'appel de Casablanca. Face à la formation de jugement présidée par le magistrat Ali Torchi, la défense de Saïd Naciri, figure centrale du dossier médiatico-judiciaire baptisé « Escobar du Sahara », a déployé une plaidoirie offensive. Objectif affiché : démonter, pièce par pièce, l'échafaudage de l'accusation en dénonçant un dossier « vide de preuves matérielles » et fondé sur de simples allégations.

Dès l'ouverture de sa plaidoirie, le collectif de défense a donné le ton, affirmant avec force que les poursuites engagées contre l'ancien président du Wydad de Casablanca manquent cruellement des bases juridiques et factuelles nécessaires à une condamnation.

Qu'il s'agisse des délits de corruption, de recel de biens issus d'un crime ou d'un délit, ou encore de l'émission de chèques sans provision, les avocats ont martelé que les éléments constitutifs de ces infractions, tels que définis par le Code pénal, ne sont absolument pas réunis.

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« Ce dossier repose presque exclusivement sur des déclarations abstraites et non étayées, émanant d'un individu en conflit ouvert et notoire avec notre client », a fustigé la défense, pointant du doigt un règlement de comptes personnel plutôt qu'une affaire de preuves.

Entrant dans le détail des accusations de corruption, les conseils de Saïd Naciri ont soulevé des zones d'ombre majeures qui, selon eux, fragilisent l'acte d'accusation :

Absence d'identification : Ni l'identité du corrupteur ni celle du corrompu ne sont formellement établies.

Ni l'identité du corrupteur ni celle du corrompu ne sont formellement établies. Flou financier : Le montant exact des pots-de-vin présumés reste indéterminé.

Le montant exact des pots-de-vin présumés reste indéterminé. Déficit de contexte : Aucun calendrier précis, aucune circonstance de temps ou de lieu, ni aucun intermédiaire n'ont été identifiés.

Rappelant les exigences strictes de la loi marocaine, la défense a souligné que la corruption nécessite des faits tangibles, une contrepartie nette ou un avantage qualifié. Or, en l'espèce, la justice se retrouverait face à de « simples paroles » incapables de s'élever au rang de preuve judiciaire.

Même constat d'immunité factuelle concernant l'accusation d'avoir facilité l'entrée et la sortie illégales de certaines personnes du territoire. Pour les avocats, ces affirmations sont restées au stade de rumeurs, balayées par l'absence totale de documents administratifs, de témoignages crédibles ou d'expertises techniques lors des phases d'enquête préliminaire et d'instruction.

Le feuilleton des voitures de luxe qui auraient été transférées vers un showroom a subi le même sort lors de l'audience. La défense a affirmé qu'aucun document ou flux matériel ne relie directement ou indirectement Saïd Naciri à ces opérations, qualifiant ces accusations de « fictions contradictoires ».

Invoquant les grands principes du droit pénal et de la jurisprudence marocaine, les avocats ont rappelé une règle d'or : le doute doit impérativement profiter à l'accusé.

Lors de cette passe d'armes juridique, la défense a exhorté la Cour à faire triompher le principe de légalité criminelle.

Elle a réclamé :

L'acquittement pur, simple et total de Saïd Naciri de l'ensemble des chefs d'inculpation.

La constatation de la prescription pour certains faits dont le délai légal de poursuite est dépassé.

L'incompétence du tribunal concernant les demandes civiles annexes, estimant que les conditions légales de leur recevabilité font cruellement défaut.

La balle est désormais dans le camp des juges, qui devront trancher entre la version d'une accusation lourde et celle d'une défense qui exige du concret.