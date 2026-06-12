Maroc: Yes we CAN !

Et de sept ! C'est bien notre septième participation au plus grand événement sportif de la planète. Mais, il va sans dire que celle-ci est appelée à se distinguer de toutes les autres.

La toute dernière, celle de 2022, lui a légué une grande et précieuse responsabilité. Une fort belle fierté en effet que de se représenter ces moments exceptionnels vécus au Qatar. Le monde entier s'est laissé enivrer par ces prouesses inédites servies par un pays qui ne figurait nullement parmi les favoris, mais qui n'en a pas moins réussi à damer le pion à ceux réputés maîtres incontestés en la matière.

Et c'est justement le souvenir de ce bel exploit qui pèse de tout son poids sur cette septième participation marocaine. A telle enseigne que le rêve national s'étend allégrement au-delà d'une simple qualification au second tour. Bien au-delà. Ambition démesurée? Peut-être bien, dirions-nous, au vu des forces en présence. Sauf que l'on n'est pas en reste. Loin s'en faut. Avec tous ces talents dont regorge notre équipe nationale, avec ce dévouement qui est le leur et cette belle grinta qui les anime, tous les rêves sont permis.

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Certes, l'équipe serait pratiquement en formation. Le coach Ouahbi est là depuis quelques petits mois à peine, mais il a su insuffler du sang neuf au groupe tout en se gardant d'opter pour un grand chamboulement, sachant que sa philosophie et sa stratégie sont tout autres par rapport à son prédécesseur. Avec son tempérament de gagneur et de fonceur et au gré de quelques matchs de préparation, il a vite fait de gagner les coeurs en s'appliquant à allier efficacité et manière. Sous sa houlette, le groupe a retrouvé cohésion et plaisir de jouer.

Et ce public fabuleux est ravi. Fort de sa diversité, il a rappliqué des quatre coins du monde pour se retrouver en Amérique aux côtés des siens. Et c'est justement cette même diversité qui compte pour beaucoup dans les exploits réalisés par la sélection nationale avec des joueurs nés, pour la plupart, sous d'autres cieux et qui ont éclos dans d'autres footballs, mais qui ont juré fidélité au drapeau du pays d'origine, celui de leurs parents, de leurs ancêtres. Ils sont là au service de leur Maroc, notre Maroc chéri.

Allez les gars ! En avant toute ! Vous êtes les meilleurs.