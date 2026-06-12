Tunisie: Immobilier - Bonne nouvelle pour les Tunisiens en quête de logement

La première phase du programme de location-vente comprend la réalisation de plus de mille logements dans différents gouvernorats de la République, a déclaré le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari.

Et d'ajouter que les premiers projets ont déjà démarré à Tunis et le coup d'envoi de nouveaux projets sera donné au cours des prochaines semaines à Kairouan, Sousse et Sfax, avant sa généralisation progressive au reste des régions du pays.

Dans une déclaration aux médias en marge de l'ouverture de la 15ème édition du Salon des projets d'habitation, de financement et d'équipements (PRO-IMMO 2026), organisée du 9 au 11 juin 2026 au Palais des congrès de Tunis, le ministre a précisé que ce programme constitue l'un des mécanismes mis en place par l'État pour faciliter l'accès au logement au profit des salariés et des catégories confrontées à des difficultés pour acquérir un logement, à l'heure de la hausse des prix de l'immobilier et des coûts de construction.

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Il a également relevé que les programmes de location-vente et de logement social bénéficient de terrains fournis par l'État à des conditions préférentielles, ce qui est de nature à réduire le coût final des logements et à les rendre plus adaptés au pouvoir d'achat des citoyens.

Le ministre a exhorté les promoteurs immobiliers privés à contribuer à l'effort national pour fournir des logements, en développant des projets qui répondent aux besoins sociaux et renforcent l'offre d'habitation dans les différentes régions.

Zouari a souligné que l'expansion urbaine et la révision des plans d'aménagement urbain devraient aider à mobiliser de nouvelles réserves foncières constructibles et à réaliser des projets résidentiels supplémentaires pour répondre à la demande croissante.

Dans ce cadre, il a réaffirmé que l'État poursuit ses efforts pour développer divers mécanismes destinés à soutenir les catégories à revenu limité afin de leur permettre d'accéder à la propriété avec des facilitées.