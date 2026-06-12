Tunisie: Dernière ligne droite pour bénéficier de l'amnistie fiscale 2026

La Direction générale des impôts (DGI), relevant du ministère des Finances, a appelé les contribuables souhaitant bénéficier de l'amnistie fiscale prévue au titre de l'année 2026 à accomplir les démarches nécessaires dans les délais fixés par la réglementation.

Dans un communiqué publié jeudi, l'administration fiscale a indiqué que les personnes concernées doivent prendre contact avec les services du contrôle fiscal afin de finaliser les procédures requises au plus tard le 19 juin 2026.

La DGI précise également que les contribuables éligibles sont tenus de se rapprocher de la recette des finances territorialement compétente pour conclure un échéancier de paiement. Ils devront, en outre, s'acquitter de l'intégralité de la première échéance due avant le 30 juin 2026 afin de bénéficier des dispositions de l'amnistie.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre des mécanismes de régularisation fiscale mis en place pour permettre aux contribuables de mettre leur situation en conformité avec l'administration fiscale dans des conditions avantageuses.

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Pour toute information complémentaire, la Direction générale des impôts invite les contribuables à contacter le Centre d'information fiscale à distance au 40 010 081. Ils peuvent également joindre le centre d'appels de la Direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement au 70 010 081.