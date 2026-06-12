Afrique: 4e édition du salon IFSA Africa 2026 - La Tunisie et l'Espagne renforcent leurs liens commerciaux

Dans un environnement de recomposition des échanges euro-méditerranéens et de recherche de nouveaux relais de croissance pour les filières agroalimentaires, les relations économiques entre la Tunisie et l'Espagne gagnent en intensité. En marge du salon, les échanges engagés avec une délégation de la Chambre de commerce de Barcelone illustrent cette dynamique croissante, portée par une volonté commune de mieux structurer les flux commerciaux et d'exploiter les complémentarités entre les deux marchés.

Dans le cadre de la 4e édition du salon Ifsa Africa 2026, la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis (CCI Tunis), partenaire institutionnel de l'événement, en collaboration avec le réseau international Womenvai, ce organisé un panel consacré aux entrepreneures et aux startuppers autour d'une problématique centrale. L'objectif est clair : faire du genre un levier stratégique et non une variable d'ajustement des politiques de durabilité dans le secteur agroalimentaire.

Dans ce contexte, Dalanda Maki, directrice centrale chargée des relations internationales, de la communication et de l'organisation des manifestations économiques à la CCI Tunis, a rappelé le rôle de l'institution. Elle a précisé que la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis est un organisme d'appui placé sous la tutelle du ministère du Commerce et du Développement des exportations. Elle a également souligné que la CCI Tunis est partenaire du salon Ifsa depuis sa première édition.

Selon elle, cette édition se distingue par une ouverture renforcée sur l'Afrique du Nord et les réseaux internationaux des chambres de commerce. Des institutions telles que la Chambre de commerce de Bretagne, cette dernière assurant la présidence de la zone Afrique du Nord dans le cadre de la Zlecaf (Zone de libre-échange continentale africaine), dans laquelle la Tunisie est partie prenante. Elle a également évoqué le rôle des réseaux tels que l'association des chambres de commerce africaines et francophones.

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Dans cette dynamique, des partenariats ont été renforcés avec plusieurs chambres, notamment celle de Barcelone, invitée à participer activement à cette édition. Une visite de prospection est également prévue au marché de gros de Tunis (Sotumag), en présence de responsables espagnols, afin d'explorer les opportunités de coopération et de transfert de savoir-faire entre la Tunisie et l'Espagne.

Par ailleurs, la représentante de la CCI Tunis a souligné que l'institution s'appuie sur ses réseaux internationaux pour promouvoir le salon et favoriser les échanges économiques. Elle a rappelé l'importance de l'ACCI Afrique-France, qui regroupe plus de 80 chambres de commerce et dont la Chambre de Tunis a assuré la présidence entre 2019 et 2022.

Cette édition est également marquée par l'organisation de deux événements parallèles. Le premier est le forum de la Zlecaf, prévu en marge du salon, qui a réuni plusieurs chambres de commerce africaines afin de promouvoir les échanges intra-africains, notamment avec le Kenya, le Nigeria, Madagascar, le Cameroun, la Mauritanie, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie.

Le second événement porte sur la durabilité dans les chaînes de valeur agroalimentaires et le rôle des femmes entrepreneures. Organisé en partenariat avec Womenvai, réseau international de femmes ingénieures et entrepreneures,

La CCI Tunis a également présenté son initiative de baromètre institutionnel, un outil lancé pour la première fois au niveau national afin d'évaluer la maturité des entreprises agroalimentaires en matière de durabilité et de gouvernance ESG. Ce dispositif s'inscrit dans une logique de chaîne de valeur «de la ferme à la table», visant à renforcer la transition vers des modèles plus durables.

En marge du salon, des échanges économiques approfondis ont eu lieu avec une délégation de la Chambre de commerce de Barcelone, illustrant le renforcement des relations économiques euro-méditerranéennes. La délégation espagnole, composée de responsables du département international ainsi que de gestionnaires du marché de gros, l'un des principaux hubs agroalimentaires d'Europe, a présenté une démarche structurée visant à mieux comprendre les dynamiques du marché tunisien.

Dans ce cadre, les représentants espagnols Toni Nieto Rivera, responsable des études, des clusters et du développement à la Chambre de commerce de Barcelone, ainsi que Cédric Fokbor, membre du département international de la Chambre de commerce de Barcelone ont annoncé le lancement d'une étude de marché portant, sur les habitudes de consommation, les circuits de distribution et les opportunités d'échanges commerciaux entre la Tunisie et l'Espagne.

Cette initiative vise à identifier les complémentarités entre les deux marchés, notamment dans les filières agricoles et agroalimentaires, tout en évaluant les conditions logistiques et réglementaires susceptibles de faciliter les flux commerciaux. Les échanges ont également mis en évidence un intérêt marqué des opérateurs espagnols pour les produits agroalimentaires tunisiens, en particulier les dattes, reconnues pour leur qualité et leur positionnement sur les marchés internationaux, ainsi que l'huile d'olive, produit phare de l'exportation tunisienne.

Les discussions ont permis d'explorer plusieurs pistes de coopération, allant de l'approvisionnement direct à la distribution, en passant par des partenariats logistiques et des projets de codéveloppement entre opérateurs des deux pays. Par ailleurs, les deux parties ont évoqué les possibilités de renforcer les infrastructures de transport et de logistique afin de fluidifier les échanges commerciaux, notamment à travers l'optimisation des chaînes d'exportation et la réduction des coûts de transit.

Enfin, la Chambre de commerce de Barcelone et la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis ont réaffirmé leur volonté commune de consolider les échanges économiques euro-méditerranéens. Cette coopération s'inscrit dans une dynamique plus large visant à structurer des partenariats durables, à encourager les investissements croisés et à renforcer l'intégration des chaînes de valeur agroalimentaires entre les deux rives de la Méditerranée.