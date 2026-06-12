Tunisie: Le pays et la France explorent des projets communs en intelligence artificielle

La Tunisie et la France ont examiné les moyens de renforcer leur coopération dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA) et de la santé numérique, à l'occasion d'une rencontre tenue mercredi 10 juin entre l'ambassadeur de Tunisie en France, Dhia Khaled, et la ministre française déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique.

Les discussions ont porté sur le développement de nouveaux projets d'investissement et de partenariat entre les deux pays, avec pour objectif de favoriser l'innovation et l'intégration des technologies numériques dans des secteurs stratégiques.

Selon un communiqué de l'ambassade de Tunisie en France, les deux responsables ont notamment évoqué les moyens de mobiliser les réseaux de compétences ainsi que le tissu institutionnel actif de part et d'autre de la Méditerranée afin de soutenir les initiatives communes dans les domaines de l'IA et de la santé numérique.

La rencontre a également permis d'examiner les opportunités de lancement de projets de coopération trilatérale impliquant des partenaires tiers, dans des secteurs liés à l'intelligence artificielle et présentant un intérêt partagé.

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Cette démarche s'inscrit dans la dynamique de renforcement des relations économiques et technologiques entre la Tunisie et la France, alors que l'intelligence artificielle s'impose comme un levier majeur de compétitivité, d'innovation et de transformation numérique à l'échelle internationale.