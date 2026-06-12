Tunisie: Hôpital d'El Hamma - Les blocs opératoires enfin opérationnels après treize ans d'attente

Pendant de longues années, les habitants d'El Hamma ont dû composer avec une situation sanitaire particulièrement difficile. Les patients nécessitant une intervention chirurgicale étaient contraints de se rendre à l'hôpital régional de Gabès, faute de blocs opératoires fonctionnels dans l'hôpital d'El Hamma. Les délais de prise en charge particulièrement longs ont été, pendant plusieurs années, une source de souffrance pour les malades, notamment ceux inscrits sur les listes d'attente pour des opérations programmées.

Depuis la fin de la réalisation du projet, les deux salles d'opération de l'hôpital local d'El Hamma sont restées fermées sans être exploitées. Intervenant sur les ondes de la radio, la directrice régionale de la santé à Gabès a indiqué que le projet de réhabilitation était bloqué depuis avril 2013 pour des raisons à la fois techniques et logistiques. Au fil des années, les deux salles ont subi des dommages prolongeant, ainsi, leur arrêt et rendant inévitable leur fermeture.

Après treize ans d'attente, le dossier a finalement connu une avancée décisive. Dans le cadre des orientations du ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, visant à rapprocher les services de santé des citoyens et à garantir une meilleure équité dans l'accès aux soins, les deux blocs opératoires ont été dotés d'équipements médicaux de pointe qui ont été réceptionnés le 20 mai dernier.

Le 10 juin a marqué une étape importante pour l'hôpital d'El Hamma. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, quatre interventions de chirurgie générale ont été réalisées avec succès au sein de l'établissement. Ces opérations ont été effectuées sous la supervision d'une équipe médicale composée de chirurgiens, de paramédicaux et de techniciens relevant de l'hôpital universitaire de Gabès, mobilisés pour accompagner le lancement de l'activité chirurgicale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'entrée en exploitation de ces deux unités chirurgicales a été rendue possible grâce à la levée des obstacles techniques, administratifs et logistiques qui entravaient depuis des années leur mise en service. Les autorités régionales et locales se sont mobilisées pour accélérer les procédures et assurer les conditions nécessaires à leur réouverture.

L'événement a suscité un vif soulagement parmi les habitants d'El Hamma ainsi qu'au sein du personnel hospitalier. La remise en fonctionnement des deux salles d'opération constitue un acquis majeur pour la région, permettant aux patients d'accéder à des soins chirurgicaux de proximité sans avoir à effectuer de longs déplacements vers Gabès.