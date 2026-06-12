Tunisie: 10 mois aux États-Unis - Une bourse d'excellence pour les professionnels tunisiens

11 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par R.I

L'ambassade des États-Unis à Tunis a annoncé l'ouverture des candidatures pour le programme de bourse Hubert H. Humphrey pour l'année 2027-2028. Ce programme prestigieux s'adresse aux professionnels tunisiens expérimentés et offre une opportunité de formation et de perfectionnement aux États-Unis.

Selon le communiqué publié sur la page officielle de l'ambassade, les candidatures sont désormais ouvertes aux Tunisiens justifiant d'au moins cinq années d'expérience professionnelle. Les candidats retenus auront la possibilité de séjourner pendant environ dix mois aux États-Unis dans le cadre d'un programme non diplômant de niveau supérieur, axé sur le développement des compétences professionnelles et du leadership.

Le programme Hubert H. Humphrey Fellowship vise à renforcer les capacités des cadres et experts issus de différents pays en leur permettant de bénéficier d'un échange académique et professionnel au sein d'universités et d'institutions américaines. Il s'inscrit dans le cadre des programmes d'échanges internationaux soutenus par les États-Unis pour promouvoir la coopération et le leadership mondial.

L'ambassade précise que les candidats doivent démontrer des qualités de leadership ainsi qu'un engagement fort dans le service public ou dans leur secteur professionnel.

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Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature en ligne via le lien officiel suivant :

https://apply.iie.org/huberthhumphrey

Pour plus d'informations, le programme est également présenté sur le site suivant :

bit.ly/4aC5CKP

Ce programme constitue une opportunité pour les professionnels tunisiens souhaitant développer leurs compétences, élargir leur réseau international et renforcer leur parcours de carrière à travers une expérience immersive aux États-Unis.

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