Soudan: Le pays préside la réunion du Conseil des ambassadeurs arabes à Genève

12 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

En sa qualité de président du Conseil des ambassadeurs arabes à Genève, le représentant permanent, ambassadeur Hassan Hamid, a présidé la réunion des ambassadeurs du groupe arabe avec Mme Yasmine Fouad, ancienne ministre de l'Environnement de la République arabe d'Égypte, sous-secrétaire générale des Nations Unies et secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, qui a présenté un exposé aux ambassadeurs arabes sur les préparatifs en cours pour la dix-septième session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification (COP 17), prévue en Mongolie du 17 au 28 août 2026.

Elle a souligné l'importance d'une participation de haut niveau des pays arabes à la conférence, compte tenu des défis croissants lies a de désertification, de dégradation des terres, de sécheresse et de pénurie d'eau, ainsi que de leurs répercussions directes sur la sécurité alimentaire, les moyens de vie et la stabilité dans la région arabe.

À l'issue de la réunion, le Représentant permanent par intérim du Groupe arabe a exprimé son appréciation pour les efforts de Mme la Secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification.

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