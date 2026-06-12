Tunisie: Pourquoi la mer brille-t-elle en bleu au pays ?

Des vagues lumineuses d'un bleu éclatant observées récemment sur les côtes de Hammam-Lif ont suscité la curiosité de nombreux internautes. Face à la multiplication des photos et vidéos circulant sur les réseaux sociaux, l'Association TunSea pour la science participative a tenu à apporter des explications scientifiques sur ce phénomène spectaculaire connu sous le nom de bioluminescence.

Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, l'association explique que la bioluminescence est la capacité de certains organismes marins à produire leur propre lumière grâce à des réactions chimiques naturelles se déroulant à l'intérieur de leur organisme.

En Méditerranée, ce phénomène est principalement associé à certaines espèces de plancton microscopique, notamment des dinoflagellés. Lorsque l'eau est agitée par les vagues, le passage d'embarcations, la nage ou même les déplacements sur le rivage, ces micro-organismes subissent un stress mécanique qui déclenche l'émission de brèves lueurs bleutées.

Cette réaction naturelle peut donner lieu à des spectacles fascinants : des vagues qui semblent scintiller dans l'obscurité, des traînées lumineuses laissées par les bateaux ou encore des halos bleus entourant les nageurs.

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TunSea souligne toutefois qu'il ne faut pas confondre la bioluminescence avec la fluorescence, deux phénomènes distincts. Contrairement à la fluorescence, qui nécessite une source lumineuse extérieure comme le soleil ou une lampe à ultraviolets, la bioluminescence est produite directement par les organismes vivants et peut être observée dans l'obscurité totale.

Selon l'association, les deux phénomènes peuvent être présents en Méditerranée. La bioluminescence est observée principalement lors des périodes de prolifération du plancton, tandis que la fluorescence peut être détectée chez certains coraux, anémones de mer ou méduses à l'aide d'éclairages spécifiques.

En Tunisie, plusieurs observations ponctuelles de mers lumineuses ont déjà été signalées dans différentes régions côtières, notamment durant les saisons estivale et automnale, lorsque la concentration de micro-organismes marins est particulièrement élevée.

Dans ce contexte, TunSea invite les citoyens à contribuer à la recherche scientifique en documentant leurs observations. Toute personne apercevant des vagues ou des eaux lumineuses est encouragée à photographier le phénomène et à relever le lieu, la date et l'heure de l'observation avant de transmettre ces informations à l'association.

Car pour les chercheurs, chaque observation constitue une donnée précieuse permettant de mieux comprendre l'évolution de ces phénomènes naturels et la dynamique des écosystèmes marins en Méditerranée.