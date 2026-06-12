Tunisie: CAB - Présidence - On ne se bouscule pas

Il ne reste plus que deux semaines pour déposer un dossier de candidature pour la présidence du club...

À deux semaines donc du délai de dépôt des dossiers et aucun nom ne se profile à l'horizon! Même pas une rumeur pour animer de nouveau le débat.

Tout le monde, dans le milieu des affaires, esquive le sujet. Et si l'on croit une source très proche du CAB, on se dirigerait tout droit vers un report de l'assemblée élective prévue le 25 juin. Tous les indices vont dans ce sens d'autant que le président du comité provisoire sortant, Samir Yaâcoub, est en train de se soigner à l'étranger et à qui on souhaite un prompt rétablissement. Toutefois, bien des choses peuvent évoluer d'ici là, du moins c'est ce qu'on espère dans l'entourage cabiste...

Mahmoud Chetouane remporte le tournoi ITF

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Le tournoi de tennis ITF des juniors, dans sa huitième édition à Bizerte, a vu le tennisman Mahmoud Chetouane remporter le titre de champion après avoir battu en finale l'Espagnol Sergi Gomis Coll en deux sets.

En demi-finale, Chetouane a disposé du Camerounais, Daniel Ikango, également en deux sets. Maintenant, il va falloir briller en ATP... Mais là, il s'agit d'une autre paire de manches! Toujours dans cette discipline, le jeune bizertin Hamza Memmi vient d'obtenir le prestigieux Green Badge de la Fédération Internationale de tennis, une nouvelle distinction, mais cette fois-ci dans le domaine de l'arbitrage de tennis qui fait la fierté du TCB. Nous lui souhaitons une bonne carrière...

Sponsors: on n'est jamais mieux «trahis» que par les siens...

Les fans «jaune et noir» ne décolèrent pas en ces temps de disette de sponsors et donc financière en apprenant qu'un des leurs, un homme d'affaires bizertin, alimente les «comptes» d'un club de la capitale plutôt que de servir le CAB. Les affaires sont les affaires... On ne peut forcer quelqu'un contre son gré et ses intérêts !