Cameroun: Nord du pays - Une cimenterie majeure à l'arrêt par manque d'électricité

Dans le nord du Cameroun, une usine de production de ciment inaugurée en grande pompe il y a un an doit « observer un arrêt temporaire non-programmé ». À l'origine, « une crise énergétique majeur que traverse en ce moment la région du Nord », explique la Société camerounaise d'électricité.

Au Cameroun, un déficit d'approvisionnement en électricité a entrainé la fermeture d'une usine de production de ciment dans le nord du pays. La CIMFIG, la cimenterie de Figuil, avait pourtant été inaugurée il y a quelques mois. Ses moteurs sont désormais à l'arrêt et ses nombreux employés temporairement au chômage.

C'est par une note d'information adressée à ses clients le 2 juin dernier que la CIMFIG (Cimencam Figuil) que la mauvaise nouvelle a été formalisée : la direction de l'usine déclarait devoir « observer un arrêt temporaire non-programmé » de sa capacité de production pour une durée indéterminée à ce jour.

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À l'origine de ce débrayage forcé, une décision lourde de conséquences de la toute nouvelle Société camerounaise d'électricité (Socadel), concessionnaire de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun, de déconnecter temporairement le site de production de la CIMFIG, du réseau interconnecté Nord. La Socadel justifiant cette mesure drastique par le fait « qu'une crise énergétique majeur traverse en ce moment la région du Nord ». Cette succession de cas de force majeure a ainsi entrainé l'arrêt immédiat des activités de l'usine.

Fleuron de l'industrie cimentière

Présentée comme un fleuron de l'industrie cimentière dans le septentrion du Cameroun, la CIMFIG avait été inaugurée en grandes pompes par le gouvernement en juin 2025. Sa construction avait nécessité un investissement global de 50 milliards de francs CFA (76 millions d'euros).

Lorsqu'elle est en production, l'usine emploie des centaines de personnes. Elle est calibrée pour alimenter les besoins de consommation en ciment du marché local mais pas que : elle exporte aussi une partie de sa production vers les pays voisins dont le Tchad et le Nigeria.