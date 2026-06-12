Madagascar: Basketball 5X5 - U18 - Les Ankoay visent la qualification à Gaborone

Les Ankoay U18 garçons connaissent désormais leur destination. La sélection malgache participera au tournoi qualificatif pour l'Afrobasket U18, prévu au mois d'août à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Selon les dernières informations, les jeunes basketteurs malgaches se rendront à Gaborone, au Botswana, à une date qui reste à confirmer, selon la FMBB, pour tenter de décrocher leur billet pour la phase finale continentale.

Cette participation a bénéficié d'un soutien de taille à l'issue du dernier Conseil des ministres. Le ministère de l'Économie et des Finances accompagnera en effet la campagne des Ankoay U18, offrant à l'équipe nationale les moyens de préparer cette échéance dans de bonnes conditions.

Les dates officielles du tournoi n'ont pas encore été officialisées par les instances compétentes. Initialement programmée dans la Zone 7 avec des éliminatoires prévues à Antananarivo au mois de juin, la sélection malgache disputera finalement les qualifications dans la capitale botswanaise.

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La mission s'annonce relevée. Les Malgaches devraient retrouver sur leur route plusieurs sélections ambitieuses de la région. Le tournoi de la Zone 6 réunira notamment l'Angola, quadruple champion d'Afrique et candidat naturel à la qualification, le Mozambique, ancien vice-champion continental, ainsi que le Zimbabwe et le Botswana, qui rêvent d'une première participation historique à l'Afrobasket U18.

Pour les Ankoay, l'objectif est clair : retrouver la scène continentale après avoir manqué l'édition 2024 disputée en Afrique du Sud. Portée par une génération prometteuse déjà présentée au public, la sélection nationale espère créer la surprise et renouer avec l'élite africaine du basketball des moins de 18 ans après le titre de vice-championne d'Afrique lors de l'édition 2022 à Antananarivo.