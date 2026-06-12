Madagascar: CEPE - Six mille candidats inscrits à l'examen

À six jours du premier examen officiel pour l'obtention du diplôme du CEPE (Certificat d'études primaires élémentaires) et du concours d'entrée en classe de 6e, la Cisco de Mahajanga renforce les mesures de sécurité pour que l'examen se déroule dans la transparence.

Cette année, l'effectif des candidats inscrits à cet examen est de 6 142. Ils seront répartis dans neuf centres d'examen pour le district de Mahajanga I. Le taux de participation n'a pas augmenté par rapport à la session de 2025. Le même effectif de plus de six mille candidats a été enregistré.

Le chef Cisco de Mahajanga I, Jocelyn Elson, accompagné de représentants du cabinet du ministère de l'Éducation nationale, a réuni, le lundi 8 juin dernier, les chefs d'établissement scolaires ainsi que les responsables des centres d'examen, dont les jurys et les agents de surveillance. Des membres du cabinet du ministère ont assisté à cette réunion. Ce, afin de donner des instructions aux différents responsables.

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« Les cours de rattrapage ou de révision sont interdits le dernier samedi avant l'examen, quelle que soit la forme du rassemblement. Cette mesure est valable pour les examens du CEPE et du BEPC. L'objectif est de garantir un examen d'État transparent et équitable, conformément aux directives du ministère », a précisé le chef Cisco.

Le ministère sera très strict et sévère cette année face aux irrégularités constatées lors des examens ces dernières années. De nouvelles dispositions ont été prises et seront appliquées, entre autres la répression de la fraude et des traitements de faveur durant la surveillance effectuée.

Ainsi, conformément au décret n° 19437/2026 du ministère de l'Éducation nationale (MEN), en date du 4 juin 2026, relatif à la prévention et à la répression de la fraude et des irrégularités lors des examens et concours, tout agent participant à l'organisation des examens est coupable d'une infraction grave s'il accorde un traitement de faveur, une discrimination ou un avantage indu à un candidat.