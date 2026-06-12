Ile Maurice: Le directeur de Dodo TopUp maintenu en détention

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur un présumé réseau de fraude électronique a connu un nouveau développement avec l'arrestation de Mohabeer Yohan, 27 ans, directeur de la société Dodo TopUp Ltd et habitant de Roche-Bois. Le jeune entrepreneur est soupçonné d'avoir participé à un stratagème sophistiqué visant à obtenir frauduleusement des informations bancaires auprès de plusieurs victimes.

Arrêté hier sous une charge provisoire de blanchiment d'argent, le suspect a comparu devant le tribunal de Port-Louis Sud. Lors de sa présentation en cour, les représentants de la FCC ont objecté à sa remise en liberté, estimant que l'enquête se trouvait à un stade crucial et que plusieurs vérifications demeuraient nécessaires.

À l'issue de l'audience, la cour a pris note de l'objection formulée par les enquêteurs. Mohabeer Yohan a ainsi été reconduit en cellule policière en attendant la poursuite des procédures judiciaires et des investigations. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect aurait contacté ses cibles via des appels WhatsApp en se faisant passer pour un employé d'une banque commerciale.

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Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir convaincu plusieurs personnes de communiquer des données bancaires et des informations relatives à leurs cartes de paiement. Ces informations auraient ensuite été utilisées pour effectuer une série de transactions frauduleuses.

L'affaire a été déclenchée à la suite d'une plainte déposée auprès de la FCC par une victime présumée. Les investigations menées par les enquêteurs spécialisés ont rapidement permis de remonter la piste de plusieurs opérations financières suspectes, mettant au jour ce qui apparaît comme un système de fraude numérique soigneusement élaboré.

Les officiers de la FCC ont procédé à une perquisition au domicile du suspect. Des équipements électroniques et plusieurs autres éléments ont été saisis pour analyse. Selon les informations recueillies jusqu'ici, le montant total des sommes présumées détournées dépasserait Rs 2 millions. Les enquêteurs n'excluent toutefois pas que ce chiffre augmente au fur et à mesure de l'avancement des investigations et de l'identification d'éventuelles nouvelles victimes.

Interrogé under warning en présence de son avocat, Mohabeer Yohan a été confronté à plusieurs éléments recueillis au cours de l'enquête. Les enquêteurs cherchent désormais à établir l'étendue exacte de son implication ainsi que l'existence éventuelle d'autres personnes ayant participé au stratagème présumé.