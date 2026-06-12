Ile Maurice: Raj Ramlugun dénonce des irrégularités dans le rachat des actions et la gestion des pensions

La procédure de compulsory acquisition des actions d'Air Mauritius (MK) par Airport Holdings Ltd (AHL) en 2021-2022, ainsi que les griefs des retraités de la compagnie liés à la vente de leur fonds de pension à la National Insurance Company Ltd en 2022 ont dominé une conférence de presse tenue hier à Port-Louis.

Raj Ramlugun (photo), porte-parole de la Listed Companies Minority Shareholders Association et de l'auritius Retirees Cell, a appelé à l'ouverture d'une enquête par la Financial Crimes Commission (FCC). Ancien employé de MK et petit actionnaire, il affirme qu'il adressera prochainement une lettre au Premier ministre afin de solliciter une rencontre sur ce dossier.

Il a également évoqué les recours judiciaires engagés par d'anciens actionnaires minoritaires de la compagnie nationale et interrogé la volonté du nouveau gouvernement de faire toute la lumière sur cette affaire. Il a rappelé une rencontre avec Navin Ramgoolam en 2024 au cours de laquelle ce dernier aurait reconnu, selon lui, l'existence d'irrégularités dans la gestion de MK.

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Pour rappel, l'offre de rachat des actions de MK par AHL est intervenue fin 2021. AHL proposait Rs 5,80 par action, alors que Raj Ramlugun soutient que certains petits actionnaires avaient acquis ces titres à Rs 60 l'unité. Lancée en octobre 2021, cette offre obligatoire a conduit les actionnaires minoritaires à céder leurs parts. Plusieurs d'entre eux avaient contesté cette opération en justice, invoquant une sous-évaluation, mais ils ont été déboutés en septembre 2023.

Selon le cadre légal, toute entité franchissant un seuil de contrôle dans une société doit lancer une offre publique d'achat obligatoire sur les actions restantes. AHL avait ainsi poursuivi l'acquisition des titres détenus par les minoritaires. «Eski AHL ti ena 90% shares pou deklans enn compulsory acquisition?», a interrogé Raj Ramlugun. Il affirme également avoir retourné le chèque reçu lors du rachat de ses propres actions.

«Minoritaires sacrifiés»

Il dénonce une procédure qu'il juge inéquitable : «Nous avons fait le point sur plusieurs informations et sur les impacts négatifs des décisions prises par AHL sur les actionnaires minoritaires. Le sentiment d'être lésés se renforce par le fait que ces décisions ont été imposées sans réelle considération des droits des minoritaires. Le processus a laissé des questions sans réponse, et la situation de MK demeure préoccupante tant pour les employés que pour les contribuables.»

Concernant le fonds de pension, Raj Ramlugun parle d'«un mystère enfermé dans une énigme». Le transfert du fonds de pension non contributif de MK vers la National Insurance Company est intervenu durant la restructuration de la compagnie sous administration volontaire. Cette opération a suscité de vives inquiétudes parmi les retraités.

Avant cette restructuration, le régime de Defined Benefit Pension garantissait une revalorisation annuelle de 3 % à 5 % pour compenser l'inflation. Ce taux a ensuite été revu à la baisse, à 0,25 %, ce que Raj Ramlugun considère comme une perte importante pour les bénéficiaires. Il souligne que l'inflation affecte autant les actifs que les retraités et appelle à davantage de transparence : Le temps est venu pour une transparence accrue et des efforts sincères afin de sécuriser l'avenir des pensions des employés de MK, car beaucoup en dépendent.»