Ile Maurice: Rundheersing Bheenick - «J'attends que justice soit rendue dans la seconde affaire»

12 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

Onze ans après son arrestation, l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice, Rundheersing Bheenick (photo), obtient Rs 1 million de dommages de l'État. La Cour suprême a conclu que la police avait commis de «lourdes fautes», notamment lors de son interpellation et de la perquisition menée à son domicile en 2015.

Contacté après le jugement, Rundheersing Bheenick a déclaré : «Après dix années passées à fréquenter les tribunaux et à comparaître, en moyenne deux fois par an, dans le cadre de deux affaires distinctes, un premier jugement a enfin été rendu mardi dans l'une d'entre elles. Tout au long de cette décennie éprouvante, j'ai pu compter sur une équipe juridique remarquable ainsi que sur le soutien indéfectible d'un cercle proche composé de membres de ma famille et d'amis fidèles qui ne m'ont jamais abandonné. Leur présence et leurs encouragements m'ont permis de traverser cette épreuve avec détermination.»

D'ajouter : «Comme les plaidoiries dans cette affaire ne s'étaient achevées qu'à la mi-février 2026, je ne m'attendais pas à ce qu'un jugement soit rendu aussi rapidement et je pensais devoir patienter encore plusieurs mois. J'ai donc été agréablement surpris lorsqu'un de mes neveux, jeune avocat de profession, m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle avant de m'envoyer une copie du jugement. Peu après, mon équipe juridique m'a également transmis le document, tandis que mon avocat conseil m'adressait une longue lettre motivée. Je dois dire que, malgré ce que je considère comme des abus, des irrégularités et des comportements arbitraires de la part de la police au cours de cette procédure, j'ai obtenu gain de cause. Je me réjouis avant tout pour mon équipe juridique et pour toutes celles et ceux qui m'ont accompagné et soutenu tout au long de cette longue bataille. J'attends désormais le jugement dans la seconde affaire, dont les audiences ont pris fin en mars, avec l'espoir que justice y soit également rendue.»

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