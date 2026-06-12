Ile Maurice: La Sovereign ART Foundation lance la 10e édition du «Mauritius Student Prize»

La Sovereign Art Foundation a officiellement lancé la 10e édition du Mauritius Student Prize, une compétition artistique destinée aux jeunes talents mauriciens. À travers cette initiative, la fondation réaffirme son engagement à encourager la créativité et à valoriser l'expression artistique chez les jeunes.

Ce concours, considéré comme l'un des plus prestigieux pour les élèves du pays, est ouvert aux jeunes âgés de 11 à 18 ans, inscrits dans des collèges publics et privés durant l'année académique 2026-2027.

L'objectif de cette compétition est de permettre aux étudiants de mettre en avant leur talent, de partager leur vision artistique et de gagner en confiance grâce à l'art. Chaque établissement scolaire pourra proposer jusqu'à dix élèves, avec une oeuvre originale par participant.

Les candidats auront la possibilité de remporter deux distinctions principales : le Judges' Prize et le Public Vote Prize.

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Le gagnant du Judges' Prize remportera Rs 20 000, tandis que son école recevra Rs 35 000. Pour le Public Vote Prize, l'élève gagnant recevra Rs 15 000 et son établissement Rs 25 000.

Les oeuvres finalistes seront exposées lors d'une exposition où un jury spécialisé procédera à la sélection finale. Les deux gagnants auront également l'opportunité de participer automatiquement au Sovereign Art Foundation Global Student Prize, leur offrant ainsi une visibilité internationale à travers une exposition en ligne et une compétition mondiale.

Les inscriptions se font en ligne et resteront ouvertes jusqu'au 25 août 2026. Les oeuvres soumises doivent être originales et peuvent être en format 2D ou 3D, dans les limites de taille précisées par les organisateurs. Les créations audio, vidéo ou les performances artistiques ne seront toutefois pas acceptées.

Fondée avec la volonté d'utiliser l'art comme un outil de changement social positif, la Sovereign Art Foundation soutient des enfants défavorisés et des communautés à travers plusieurs projets artistiques et caritatifs à l'international.

À l'occasion de cette 10e édition, la fondation encourage chaleureusement les écoles, les enseignants, les parents et les élèves à participer afin de célébrer ensemble le talent et la créativité des jeunes Mauriciens.

Pour plus d'informations ou pour soumettre une candidature : sovereignarrfoundation.com