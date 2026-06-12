Ile Maurice: Volley-ball - Les collèges de Mont Lubin et Lorette de Quatre-Bornes sacrés chez les 18/20 ans+

12 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Maurice Mélotte

Les finales du tournoi de volley-ball des Jeux inter-collèges 2026 se sont déroulées au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas, les 4 et 5 juin. Ainsi, dans la catégorie des 18/20 ans+, ce sont les collèges de Mont Lubin de Rodrigues en masculin et Lorette de Quatre-Bornes en féminin, qui se sont offert la palme.

En finale, les garçons de Mont Lubin ont disposé du collège de La Confiance en deux sets, 25-16 et 25-15. Le collège du St Joseph a battu le MGI SS, 25-14, 25-14, pour compléter le tiercé.

En féminin, le collège de Lorette de Quatre-Bornes a pris la mesure de Pamplemousses SSS en deux sets également, 25-16 et 25-13. La troisième place est revenue au collège de Lorette de Port-Louis après une belle lutte avec le collège de Lorette de Saint-Pierre, 25-15, 23-25 et 15-6.

Chez les 16-17 ans garçons, le collège du St Esprit a pris la mesure de son rival de toujours, le St Joseph en deux sets, 25-20 et 25-11. Le Lycée des Mascareignes a pris la troisième place.

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En féminin, Le Bocage International School a pris la mesure du collège de Lorette de Rose-Hill, 26-24 et 25-13 en finale, alors que la troisième place est revenue au collège de Lorette de Quatre-Bornes.

En 14-15 ans, la finale masculine a souri à Westcoast International Secondary School, aux dépens d'Emmanuel Anquetil SSS, 25-18 et 25-12. Le podium est complété par Eden College qui a battu Adolphe de Plevitz SSS, 25-21 et 25-21. Chez les filles, le collège de Lorette de Quatre-Bornes a dominé le collège de Lorette de Curepipe, 25-17 et 25-10 en finale. La troisième place est revenue au collège de Lorette de Rose-Hill qui s'est défait de Le Bocage International School, 25-12 et 25-12.

En masculin, les titres de Most Valuable Player (MVP) sont allés à Chrisel Hypollite du collège de Mont Lubin (18/20 ans), Luka Anne du Collège du Saint Esprit (16/17 ans) et Magn Kuzaj de Westcoast International School (14/15 ans). En féminin, Shania Sandian du Collège de Lorette de Quatre-Bornes (18/20 ans+), Andrea Wong de Le Bocage International School (16/17 ans) et Daena Berthelot du Collège de Lorette de Quatre-Bornes (14/15 ans) ont été primées.

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