Madagascar: Instruments - Trois maîtres de la guitare s'unissent sur scène

Trois régions, trois traditions musicales et trois parcours d'exception se rencontrent sur une même scène. Avec Malagasy Guitar Masters, la guitare devient un langage commun capable de relier des univers que tout semble séparer. Ce dimanche, le trio se produira au Sky Garden à Antananarivo pour un concert en plein air de 90 minutes, offrant au public malgache un voyage musical à travers les richesses de la Grande Île.

Né d'une idée portée par le directeur artistique Tao Ravao, Malagasy Guitar Masters rassemble des musiciens reconnus pour leur maîtrise de styles profondément ancrés dans leurs régions d'origine. La formation réunissait initialement Teta, Chrysanto Velomijoro et Joël Rabesolo. Après les tournées européennes de 2018 et 2019 ainsi que la sortie de l'album Volohazo, c'est Rija Randrianivosoa qui rejoint le projet, apportant son expertise du ba-gasy, son ouverture au jazz et une nouvelle orientation artistique.

À travers leurs compositions, les trois artistes dressent une véritable cartographie musicale de Madagascar. Le tsapiky de Teta évoque les paysages du Grand Sud, le rodoringa de Chrysanto fait résonner l'énergie populaire et les traditions de l'Androy, tandis que le ba-gasy de Rija traduit l'esprit des Hautes Terres, le dialogue et le fihavanana. Ensemble, ils proposent une oeuvre qui dépasse les frontières géographiques et les différences culturelles pour mettre en lumière une identité malgache plurielle.

Écho médiatique

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Originaire d'Ampanihy, Teta est l'un des grands ambassadeurs du tsapiky. Guitariste autodidacte depuis l'enfance, il s'est fait connaître bien au-delà de Madagascar, notamment grâce à sa participation au WOMEX en 2013. Ses albums Fototse et Blue Tsapiky témoignent de son attachement aux traditions du Sud.

Né à Antanimora, Chrysanto Velomijoro s'est imposé comme l'un des grands mélodistes de sa génération. Membre fondateur du groupe Vaovy et figure du Ny Malagasy Orkestra depuis 2007, il est reconnu pour sa maîtrise du rodoringa, musique associée aux jeux de lutte traditionnels de l'Androy. Son album Chrysantho Zama, paru en 2015, illustre cette identité musicale singulière.

De son côté, Rija Randrianivosoa incarne le dialogue entre tradition et modernité. Formé auprès de maîtres malgaches mais aussi au conservatoire en France, il développe une approche qui mêle héritage culturel, création contemporaine et improvisation. Directeur artistique de Lalatiana depuis 2005, il s'est produit sur de prestigieuses scènes internationales telles que l'Olympia, le New Morning ou encore les Suds à Arles. Son album Dobla Sento, enregistré avec Lalatiana en 2018, concrétise sa vision du ba-gasy.

Le concert du 14 juin permettra au public de redécouvrir les morceaux de Volohazo, premier album du groupe enregistré en direct à Paris et publié en 2019 par Buda Musique, référence mondiale des musiques du monde. L'album a bénéficié d'un important écho médiatique en France et en Europe. Le trio dévoilera également des compositions inédites issues de son deuxième album actuellement en préparation.

En marge du concert, une masterclass animée par Rija Randrianivosoa sera proposée le même jour. Une occasion supplémentaire de transmettre les savoirs musicaux qui nourrissent ce projet artistique fondé sur le partage, l'écoute et la rencontre.