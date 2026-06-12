Madagascar: Ampefy - La police de la migration arrête des Chinois

12 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Ampefy a été le théâtre d'une intervention musclée. Les habitants racontent avoir assisté à une course-poursuite avant que des policiers ne parviennent à interpeller plusieurs ressortissants chinois dans un hôtel.

L'opération a été menée par la police de la surveillance du territoire d'Anosy, sous la houlette de la Direction du contrôle de la migration. Les personnes arrêtées ont été conduites à Antananarivo pour enquête.

Les autorités n'ont pour l'instant livré aucune explication officielle, mais l'affaire suscite déjà de nombreuses interrogations. Le mutisme du ministère public et de l'entité en charge de l'enquête entretient un climat d'incertitude, alors que les habitants d'Ampefy décrivent une nuit agitée.

Selon certaines informations, certains ressortissants chinois seraient victimes de réseaux de traite, privés de leurs passeports et contraints à des activités frauduleuses en ligne.

Cette affaire vient après des coups de filet similaires dans des hôtels à Ambatomirahavavy et à Ambohitrarahaba, où des ressortissants asiatiques avaient été interpellés sans qu'aucune suite officielle ne soit communiquée.

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