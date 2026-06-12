Tunisie: Natation - Apparition prometteuse pour Ayoub Hafnaoui

11 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par Kamel Ghattas

En apparaissant en bassin de 50 mètres, Ayoub Hafnaoui aborde la deuxième partie de sa préparation qui, en principe, le conduira aux JM de Trente.

En l'absence de son compatriote Ahmed Jaouadi, le champion du monde et olympique tunisien, Ayoub Hafnaoui, a dominé les compétitions de natation en bassin de 50 m, s'illustrant aux Championnats de la Zone Sud, Section Sud, en remportant les épreuves du 400 m et du 1.500 m nage libre.

Il a remporté le 400 m nage libre en 3 min 55 s 43. Jaouadi possède des temps extrêmement intéressants sur cette distance. C'est ainsi qu'il a enregistré sur 400 mètres : 3 min 40 s 70: Médaille d'argent aux Championnats du monde (Fukuoka, 2023). 3 min 42 s 36: Médaille d'or aux Jeux olympiques (Jeux olympiques de Tokyo, 2021). 3 min 44 s 34 : Temps de qualification pour la finale lors des Championnats du monde (Fukuoka, 2023).

Il a poursuivi sur sa lancée en s'imposant sur 1.500 m nage libre en 15 min 27 s 40. Grâce à cette performance, Ayoub Hafnaoui confirme son retour en force en bassin de 50 m, et ce, après une absence de près de deux ans, traduisant un retour en condition et des sensations retrouvées.

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Pas si loin de son temps de référence

Le temps de référence d'Ayoub Hafnaoui sur 1.500 m nage libre (bassin de 50 m) est de 14 min 31 s 54. Il a réalisé ce chrono exceptionnel en finale, le 30 juillet 2023, lors des Championnats du monde de Fukuoka au Japon, décrochant ainsi la médaille d'or.

Hafnaoui poursuit donc sa préparation intensive en vue des prochaines compétitions qui marqueront son retour officiel sur la scène internationale, notamment les Jeux méditerranéens et les Championnats du monde de natation en bassin de 25 mètres..

Ahmed Ayoub Hafnaoui n'a pas caché ses ambitions lors d'une déclaration à la radio nationale que son coéquipier Ahmed Jaouadi et lui ambitionnent de battre un record du monde de natation.

Il a souligné que les conditions d'entraînement en Floride sont idéales, sous la supervision de son entraîneur Anthony Neste, aux côtés d'une sélection de champions du monde. Ce sera peut-être à Tarente.

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