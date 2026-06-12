Ile Maurice: Travail des enfants - Un appel urgent à la protection et à la vigilance

À l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, célébrée aujourd'hui, Haniff Peerun, président du Mauritius Labour Congress (MLC), rappelle l'importance de protéger les droits fondamentaux des enfants et de lutter contre toutes les formes d'exploitation qui continuent d'affecter des millions de jeunes à travers le monde. Malgré les progrès réalisés dans plusieurs pays, le travail des enfants demeure une réalité préoccupante.

La pauvreté, les inégalités sociales, les conflits armés et le manque d'accès à l'éducation contraignent encore de nombreuses familles à faire travailler leurs enfants, au détriment de leur développement et de leur avenir. Dans plusieurs régions du monde, des mineurs sont exposés à des tâches dangereuses qui mettent en péril leur santé physique, mentale et émotionnelle.

Le président du MLC souligne également que les enfants vivant dans des contextes marqués par la guerre, la violence, l'exploitation ou la discrimination sont particulièrement vulnérables. Ces conditions les privent d'une enfance sereine et réduisent leurs chances de construire un avenir meilleur. Face à cette situation, il estime que la lutte contre le travail des enfants nécessite une mobilisation collective impliquant les gouvernements, les institutions, les communautés et les familles. L'accès à une éducation de qualité, à la protection sociale et aux soins de santé demeure essentiel pour s'attaquer aux causes profondes de ce fléau.

À Maurice, où les enfants bénéficient de l'accès à l'éducation gratuite et à des services essentiels, Haniff Peerun rappelle que les parents et tuteurs ont la responsabilité de les protéger contre toute forme d'exploitation. Il invite également la population à signaler tout cas suspect aux autorités compétentes. «Investir dans nos enfants aujourd'hui, c'est bâtir une société plus juste, plus prospère et plus humaine demain.»

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