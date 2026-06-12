Ile Maurice: Jonathan Koo Yan tué par balle - L'autopsie confirme une blessure fatale à la poitrine

L'autopsie pratiquée ce matin, vendredi 12 juin, a confirmé la nature violente de la mort de Jonathan Koo Yan. Selon les conclusions du chef du département médico-légal, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, assisté du Dr Maxwell Monvoisin, cet homme de 40 ans est décédé des suites d'une blessure par balle au niveau de la poitrine. Un tir mortel qui ne laisse aucun doute sur l'intervention d'un tiers.

La victime avait été retrouvée hier soir dans un chassé à Midlands, gisant dans une mare de sang à proximité de son véhicule tout-terrain, dont les portières étaient ouvertes. Une scène macabre qui avait immédiatement mobilisé les autorités.

Les circonstances exactes du drame restent à ce stade indéterminées. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de déterminer les conditions dans lesquelles Jonathan Koo Yan a été tué et d'identifier le ou les auteurs de cet acte. L'enquête se poursuit.