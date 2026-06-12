Sénégal: PICSA - Les ICS misent sur la qualité semencière pour booster les rendements

Les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) poursuivent leur engagement en faveur du développement agricole à travers le Programme ICS pour le soutien à l'agriculture (PICSA). À l'approche de la campagne agricole 2026-2027, les ICS ont misé sur l'accompagnement des producteurs, notamment dans le domaine de la production de semences certifiées.

Dans ce cadre, une visite de terrain a été organisée à Pout le jeudi 11 juin, sur des parcelles de production de semences certifiées de maïs. Un projet qui couvre 10 hectares et dont l'objectif de production est de 15 tonnes de semences, soit un rendement de 1,5 tonne à l'hectare, supérieur à la moyenne nationale.

Selon le Dr Mama Sougoufara des ICS, les résultats de la phase pilote du PICSA sont jugés encourageants. Plus de 60 producteurs répartis dans cinq zones agroécologiques ont été accompagnés sur près de 40 hectares. Plus de 80 % des bénéficiaires ont enregistré des rendements supérieurs aux moyennes nationales.

À travers ce programme, les ICS entendent contribuer au renforcement du capital semencier national et à l'amélioration durable de la productivité agricole, en phase avec les objectifs de souveraineté alimentaire du Sénégal.