Sénégal: La SEN-CSU enrôle la mutuelle complémentaire des retraités de l'IPRES

Une nouvelle étape est franchie dans le renforcement de la protection sociale en santé au Sénégal avec la signature ce mercredi matin à Dakar, de la Convention de partenariat liant l'Agence Sénégalaise de la Couverture Sanitaire Universelle (SEN-CSU) à la mutuelle complémentaire de santé des pensionnaires de l'IPRES.

Avec cet accord, la SEN-CSU réaffirme son engagement à faire de l'accès aux SOINS, une réalité pour tous, en particulier pour les personnes âgées qui ont consacré une grande partie de leur vie au développement du pays.

Le Directeur général de la SEN-CSU, Dr El Hadji Séga GUEYE, a vivement salué ce partenariat tout en insistant sur l'importance du respect du parcours de SOINS, afin de garantir l'efficacité du dispositif instauré.

Pour le Président du Conseil d'Administration de ladite mutuelle, Cheikh Amadou Tidiane GAYE, cette convention est une bénédiction pour les bénéficiaires souvent confrontés à d'énormes difficultés de prise en charge. « Nous sommes soulagés par ce partenariat avec la SEN-CSU et nous allons continuer la sensibilisation pour faire enrôler tous les retraités de l'IPRES à la CSU», a-t-il indiqué.

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La veille, Monsieur le Directeur général a également signé une convention de partenariat avec le maire de la commune de Thilogne relative à la prise en charge des bénéficiaires classiques de la population de Thilogne dans le cadre du programme de CSU.

Appel aux collectivités territoriales

Au total, 1500 bénéficiaires sont concernés par cet accord qui, selon le maire, Mamadou Elimane KANE, va permettre à ses administrés de lever la barrière financière à l'accès aux soins de santé partout dans la région de Matam et au-delà, à la faveur du caractère portable des cartes d'assuré de la CSU.