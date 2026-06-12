La capitale provinciale de la province de la Nyanga va célébrer les mamans. À l'occasion de la Fête des mères 2026, Tchibanga reçoit la Première Dame Zita Oligui Nguema pour une série d'actions dédiées aux femmes. Cette série d'actions dédiées aux femmes nynoises va se dérouler en trois jours.

Zita Oligui Nguema est de celles qui soutient que "Célébrer les femmes et les mères, c'est honorer une force de vie, un dévouement et une tendresse inégalés". La série d'actions dédiées aux femmes dans la capitale de la province de la Nyanga vise à mettre en lumière, le rôle des mères et des femmes actives dans la province.

Cet événement seront ponctué de rencontres, formations et activités de solidarité. L'objectif visé à cet effet, est de donner aux femmes, des outils pour renforcer leur autonomie économique, accéder à la santé et échanger sur leurs défis du quotidien.

Durant ces trois jours, plusieurs activités seront menées

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Il y aura des rencontres et des échanges. Les tables rondes avec des mères de famille, cheffes d'entreprise et jeunes femmes seront mises en évidence. L'idée est de recueillir leurs besoins réels et de partager des expériences entre générations.

La formation et autonomisation seront du rendez-vous. Ainsi, seront organisés, des ateliers pratiques sur l'entrepreneuriat, la gestion de micro-projets et l'éducation financière. Des spécialistes seront sur place pour coacher et orienter celles qui veulent se lancer.

La santé et solidarité au coeur des activités

Des consultations médicales gratuites, sensibilisation sur la santé maternelle et remise de kits aux mamans en situation précaire. Un moment placé sous le signe du soutien direct.

La présence de la Première Dame à Tchibanga marque une volonté de décentraliser les actions sociales. Au lieu de tout concentrer à Libreville, l'initiative va directement à la rencontre des femmes de l'intérieur du pays.

Pour Tchibanga, c'est plus qu'une fête. C'est trois jours pour reconnaître, outiller et valoriser celles qui font vivre les foyers et la communauté.