Dans le prolongement de la vision portée par Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République Gabonaise, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, visant à renforcer la présence diplomatique du Gabon et à consolider ses partenariats stratégiques en Afrique, Son Excellence Marie Rosine Itsana Ngoua a présenté, le 10 juin 2026, ses Lettres de Créance à Son Excellence Abdelmadjid Tebboune, Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

La cérémonie solennelle marque l'ouverture officielle de sa mission en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Gabonaise auprès de l'Algérie.

Rappelant l'excellence des relations bilatérales établies depuis 1973, l'Ambassadeur a souligné les liens d'amitié, de respect mutuel et la volonté partagée de promouvoir la solidarité africaine. Elle a également mis en lumière la dynamique actuelle des échanges entre les deux pays, illustrée par :

La création du Conseil d'Hommes d'Affaires Algéro-Gabonais,

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La signature de protocoles de coopération entre les agences de promotion des investissements,

L'ouverture, à compter du 16 juin 2026, de la première liaison aérienne directe Alger-Libreville opérée par Air Algérie.

Son Excellence Marie Rosine Itsana Ngoua a réaffirmé son engagement à renforcer la coopération économique, commerciale et institutionnelle entre le Gabon et l'Algérie, faisant de l'Ambassade du Gabon en Algérie un véritable pont entre les peuples gabonais et algérien.

Cette prise de fonction consacre la volonté commune des autorités gabonaises et algériennes de donner un nouvel élan à une coopération exemplaire, fondée sur l'amitié, le respect mutuel et l'unité africaine.