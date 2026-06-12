Afrique: Jeune chambre internationale - Un Congolais parmi les candidats à la vice-présidence

L'ancien vice-président de la Jeune chambre internationale (JCI)-Congo, Théophane Maloumbi-Nganga, va briguer le poste de vice-président de l'organisation mondiale des jeunes leaders. Il a été sélectionné lors de la conférence Afrique et Moyen-Orient tenue récemment à Abidjan, en Côte-d'Ivoire.

La trentaine révolue, Théophane Maloumbi-Nganga a été sélectionné parmi les trois candidats africains retenus pour briguer le poste de vice-président international de la JCI, au titre de l'année 2027.

La sélection finale se fera du 11 au 14 novembre prochain, lors du congrès mondial de la JCI qui se tiendra aux Philippines, à la faveur duquel deux candidats francophones seront désignés pour représenter la région Afrique et Moyen-Orient.

Engagé et dévoué en faveur du leadership citoyen, de l'entrepreneuriat des jeunes et de l'impact communautaire, le jeune leaders congolais a piloté de nombreux projets d'envergure dans divers domaines dont ceux de l'éducation, de la formation qualifiante et de l'innovation sociale.

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Son positionnement à la vice-présidence internationale est une occasion indéniable pour la visibilité du Congo au sein de l'une des plus grandes organisations mondiales de jeunes leaders, présentée dans plus de 120 pays et reconnue à travers la planète pour son rôle dans la formation de jeunes leaders.

Le poste de vice-président International de la JCI requiert un enjeu stratégique, car il permet au candidat élu de superviser plusieurs pays, d'accompagner les organisations nationales et de représenter la région Afrique dans les instances mondiales de la JCI.

Pour le Congo, la présence de l'un de ses fils à la tête de ladite organisation réconfortera la diplomatie citoyenne, la coopération internationale et la valorisation de son leadership sur la scène mondiale.

Afin de prétendre son élection à la vice-présidence de la JCI, Théophane Maloumbi-Nganga appelle à un soutien institutionnel et moral des autorités congolaises, des organisations de jeunesse ainsi que de la société civile. « Cette candidature dépasse ma personne. Elle représente la jeunesse congolaise, son potentiel et sa capacité à rayonner à l'international. J'espère pouvoir compter sur l'accompagnement de notre pays dans cette dernière étape », a-t-il déclaré.