Afrique Centrale: Cémac - La gouvernance financière au coeur de la 45e session du Conseil des ministres de l'UEAC à Brazzaville

La 45e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale (UEAC), dont les travaux s'ouvrent ce 13 juin à Kintelé, la banlieue Nord de Brazzaville, touche à la fois aux enjeux de la gouvernance financière, aux politiques sectorielles ainsi qu'à la modernisation des systèmes statistiques nationaux et régional.

L'ordre du jour de la 45e session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEAC a été peaufiné par les experts des pays membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) qui se sont réunis à Brazzaville, les 10 et 11 juin, à l'occasion de la réunion du comité inter-Etats. Les dossiers analysés portent, entre autres, sur la situation financière de la Cémac; la mise en oeuvre du Free Roaming dans cet espace; la finalisation de l'étude pour l'élaboration de la politique minière commune en zone Cémac.

Les discussions porteront également sur l'élaboration de la politique commune du développement du tourisme en zone Cémac; le réaménagement de la Redevance de sécurité aérienne régionale. Il est également prévu l'examen et l'adoption du Guide méthodologique rénové sur l'indice harmonisé des prix à la consommation ; du Manuel pratique sur l'enregistrement des statistiques et fait d'état civil dans les pays de la Cémac, ainsi que du Guide méthodologique pour la conduite des recensements généraux de la population.

Le Conseil des ministres de l'UEAC sera également informé de l'évolution de la rédaction du nouveau Programme économique régional ; du rapport de mission circulaire d'évaluation de l'état de transposition des textes fiscaux et douaniers dans la Cémac; de la mise en oeuvre de la feuille de route de la décision portant interdiction d'exportation des bois tropicaux sous forme de grumes dans le bassin du Congo. A cela, s'ajoutent la revalorisation des frais de dossiers des agréments fiscaux et comptables ; l'évolution du dossier sur l'élaboration du Code minier communautaire ; l'adhésion de la Commission de la Cémac à la Coalition mondiale pour la justice sociale.

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Le président du comité Inter-Etats, Eric Mbendé, dans son allocution d'ouverture, a rappelé que la 45e session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEAC est prévue dans un contexte de grave diminution des ressources de la communauté. « Les chiffres, ici les sources autorisées, sont alarmants. Les plans d'action et programmes dûment autorisés et inscrits au budget des institutions communautaires peinent à se déployer. Le fonctionnement même de ces organismes de la communauté est durement mis à mal », a-t-il déploré.

Prendre des décisions courageuses concernant la situation financière

S'agissant de la situation financière de l'institution, il a souligné la nécessité d'examiner ce dossier avec courage et lucidité, afin d'en analyser froidement les enjeux et de formuler au Conseil des ministres de l'UEAC les propositions les meilleures pour briser cet interminable cercle vicieux.

Revenant lui aussi sur le contexte de l'organisation de cette session, le vice-président de la Commission de la Cémac, Charles Assamba Ongodo, a rappelé le récent sommet des chefs d'Etat à Brazzaville, le 22 janvier dernier, qui a conforté la délicate situation financière et préconisé une fois de plus des mesures vigoureuses en vue du relèvement des économies de la sous-région. « Face à ces enjeux, notre communauté doit plus que jamais faire preuve d'unité, de solidarité, de résilience et d'ambition. Les attentes de nos populations sont grandes. Elles aspirent à davantage d'emplois, à de meilleures infrastructures, à une croissance inclusive et à une intégration régionale plus concrète. Aussi avons-nous le devoir collectif de répondre à ces attentes avec efficacité et responsabilité », a-t-il insisté.

En dépit d'une situation difficile, la Commission déploie, a-t-il indiqué, une énergie constante pour promouvoir l'ambition portée par la Conférence des chefs d'Etat d'accélérer les grands chantiers de l'intégration et bâtir un espace sous régional attractif. L'objectif visé étant l'accroissement des investissements et de la dynamisation du commerce intra-communautaire, dont le niveau actuel reste encore en deçà des immenses potentialités.

« Bien plus, nous devons collectivement nous mobiliser davantage pour: renforcer l'intégration économique régionale; améliorer la libre circulation des personnes et des biens; accélérer les projets d'infrastructures communautaires; soutenir la transformation économique et industrielle de notre espace communautaire; et garantir une croissance durable au bénéfice de nos populations », a souhaité le vice-président de la Commission de la Cémac.

Au terme de leurs travaux, plusieurs recommandations ont été formulées concernant notamment la situation financière de la communauté, le renforcement du recouvrement de la taxe communautaire d'intégration. « Nous avons pratiquement examiné tous les points retenus à l'ordre du jour, mais le point le plus crucial, celui portant sur la situation financière de la communauté, a été traité, redressé, orienté au Conseil des ministres pour la prise de décisions courageuses », a expliqué le président du comité Inter-Etats à la fin des travaux.