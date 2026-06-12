Congo-Brazzaville: Littérature - Échanges et dédicaces autour du livre à Paris

A l'initiative de Ghys Fortune Bemba Dombe, auteurs, représentants de maisons d'édition et journalistes se sont retrouvés, à Paris, sur thème général « Le livre au service de l'éducation et de la formation, de la science et la technologie, des médias, du vivre-ensemble, et de la promotion de la culture de la paix ».

La journée internationale « Autour du livre » s'est inscrite dans une dynamique de valorisation du livre comme instrument de transmission du savoir, de développement intellectuel, de promotion des valeurs citoyennes et de renforcement du dialogue entre les peuples.

Les organisateurs ont estimé qu'à l'ère de la révolution numérique, caractérisée par la prolifération des contenus informationnels, la désinformation, les mutations technologiques et les défis croissants liés à la cohésion sociale et aux discours de haine, le livre demeure un levier essentiel pour la formation de l'esprit critique, la diffusion des connaissances et la consolidation de la culture démocratique, ainsi que pour l'Education aux médias et à l'information (EMI) et les aspects liés à l'intelligence artificielle.

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De ce fait, cette rencontre a réuni, autour d'un espace de réflexion, d'échanges et de partage d'expériences, auteurs, éditeurs, journalistes, enseignants, chercheurs, juristes, économistes, scientifiques, étudiants, responsables religieux, acteurs de la société civile et lecteurs.

L'événement a eu pour objectif de promouvoir les productions intellectuelles contemporaines pour contribuer à la valorisation et la vulgarisation des auteurs ainsi que de leurs oeuvres auprès du grand public en vue de renforcer la conscience du vivre-ensemble, et de faire émerger la culture du dialogue et de la paix, tout en suscitant le goût de la lecture.

À l'issue de cette rencontre littéraire orientée vers l'EMI, les organisateurs ont confié avoir permis, entre autres, la visibilité des auteurs et éditeurs ; la valorisation des productions littéraires, scientifiques et juridiques ; l'établissement de partenariats culturels, éducatifs, médiatiques et d'éditions.