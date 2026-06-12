Congo-Brazzaville: Découverte - Des diplomates belges visitent le CAS-RC

A la tête d'une délégation de trois diplomates, l'ambassadeur de Belgique au Congo, Emmanuelle Plissart-de Foy, a visité, le 10 juin à Brazzaville, le Centre d'anticipation stratégique pour la souveraineté de la République du Congo (CAS-RC), tout en annonçant de bonnes perspectives.

Accompagnée de la directrice générale pour les Affaires bilatérales du Service public fédéral (SPF) des Affaires étrangères de la Belgique, Birgit Stevens, et du responsable du Desk Congo-Brazzaville et République démocratique du Congo, Patrick Englebert, Emmanuelle Plissart-de Foy a échangé avec l'initiateur du CAS-RC, Antoine Bienaimé Obam-Ondon. Au coeur des échanges deux sujets brûlants, notamment la connectivité régionale et l'impact de la crise du Golfe sur l'économie congolaise.

« J'ai entendu parler du centre par la presse et nous sommes impressionnés. L'information a circulé entre les ambassadeurs de l'Union européenne, on trouvait que c'était un acteur nouveau et certainement incontournable au Congo. J'ai eu l'occasion de rencontrer en bilatéral le député Antoine Obam-Ondon, il m'a expliqué son projet et m'a aussi parlé de ce qu'il faisait à côté », a expliqué la diplomate belge en poste à Brazzaville à l'issue de la visite.

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En effet, la délégation des diplomates belges a salué la qualité des échanges et le projet après sa présentation, surtout les explications des responsables de ce think tank qui se veut le bras intellectuel souverain de l'État congolais, à l'horizon 2030. Venue chercher des données, cette délégation, sans nul doute, a trouvé une véritable vision stratégique. « Je suis également impressionné de voir cette vision pour tout ce qui est connectivité.

C'est encourageant. Cela montre qu'il y a des projets qui sont en préparation. Idem pour les analyses sur l'impact de la crise dans le Golfe sur le pays. Oui, chaque pays doit prendre son destin en main et pas juste subir les événements. Donc je trouve que le Centre d'anticipation stratégique a toute sa raison d'être », a apprécié Patrick Englebert, en charge du Desk des deux Congo.

De retour à Bruxelles, cette délégation, visiblement séduite par le projet, entend faire résonner le nom du CAS-RC et jeter les bases d'une collaboration directe avec le think tank officiel du ministère belge en charge des Affaires étrangères. « Nous avons parlé de l'importance de la connectivité et du rôle des câbles marins ainsi que des câbles terrestres dans la connectivité en Afrique et les intérêts des relations entre les pays, le facteur du rapport des forces entre pays aussi en ce qui concerne cette connectivité. Nous avons aussi un peu exploré les opportunités de collaborer avec l'Europe pour renforcer justement la connectivité en Afrique », a délaré, de son côté, la directrice générale pour les Affaires bilatérales du SPF Affaires étrangères, Birgit Stevens.

Pour le promoteur du CAS-RC, rapporteur de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, le député Antoine Bien-Aimé Obam Ondon, l'indépendance d'un pays se voit aussi dans sa capacité à penser le monde de demain. D'où la nécessité de doter le Congo d'une arme intellectuelle au service de sa souveraineté, tout en inspirant des plus grands modèles mondiaux.