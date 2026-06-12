Sénégal: La feuille de route du prochain Conseil présidentiel sénégalo-gambien en élaboration à Dakar

Dakar — Les ministres en charge des Affaires étrangères du Sénégal et de la Gambie ont convenu jeudi à Dakar de mettre l'accent sur les questions de sécurité et d'intégration économique lors du 4e session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien.

Le ministre sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang et son homologue gambien des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l'étranger, Sering Modou Njie, ont notamment convenu d'inscrire les questions sécuritaires et d'intégration économique sur la feuille de route du prochain conseil présidentiel sénégalo-gambien.

Les chefs de la diplomatie des deux pays ont président la réunion préparatoire du comité ministériel mixte de la 4e session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien. La réunion ouverte mercredi va être clôturée vendredi.

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"Le défi majeur auquel nous faisons face est désormais celui de l'exécution effective des engagements tenus lors des sessions précédentes. La première feuille de route couvre le domaine de la sécurité et la deuxième porte sur les questions économiques et commerciales", a ainsi déclaré Cheikh Niang ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Il a précisé que la première feuille de route couvre le domaine de la défense, de la sécurité, de la diplomatie, de la justice et de la gestion des frontières.

M. Niang a expliqué qu'elle vise à "renforcer la coordination opérationnelle, améliorer la prévention des menaces communes et consolider l'espace de paix partagé par les deux pays.

"Cela intervient dans un contexte régional marqué par des menaces transfrontalières, et des défis sécuritaires limitrophes", a-t-il rappelé.

Aux yeux du ministre sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, la seconde feuille de route liée aux questions économiques et commerciales vise dynamiser les échanges économiques et commerciaux.

Il a indiqué que cette feuille de route participe aussi à "lever les obstacles persistants" et à "renforcer la compétitivité" de l'espace économique commun.

"Ces feuilles de route constituent des instruments essentiels de pilotage et de survie. Elles traduisent notre volonté de passer d'une logique d'engagement à une logique de résultat" a assuré Cheikh Niang.

Il a également mis l'accent sur un troisième enjeu portant sur la transformation structurelle de la coopération entre les deux pays, à travers les infrastructures, l'énergie, la connectivité et le développement intégré des zones frontalières.

Cheikh Niang considère en même temps que cette feuille de route allait contribuer à lever les "obstacles persistants" et "renforcer la compétitivité" de l'espace économique commun.

"Ces feuilles de route constituent des instruments essentiels de pilotage et de survie. Elles traduisent notre volonté de passer d'une logique d'engagement à une logique de résultat", a assuré Cheikh Niang.

Il a également mis l'accent sur un troisième enjeu portant sur la transformation structurelle de la coopération entre les deux pays, à travers les infrastructures, l'énergie, la connectivité et le développement intégré des zones frontalières.

"La République de Gambie reste pleinement attachée à approfondir la coopération bilatérale avec la République du Sénégal et à soutenir toutes les initiatives visant à faire progresser l'intégration régionale, la croissance économique et la prospérité partagée", a de son côté assuré le ministre gambien des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l'étranger.

Sering Modou Njie a dit être "convaincu" que le Sénégal et la Gambie continueront à constituer un exemple éclatant de coopération africaine et de coexistence pacifique à travers la solidarité, le respect mutuel et le dialogue continu.