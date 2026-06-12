Afrique: L'Association des procureurs africains inaugure son siège permanent à Rabat

L'Association des procureurs africains annonce dans un communiqué avoir inauguré son siège permanent, mercredi, à Rabat.

La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence de Renson Ingonga, le président de ladite organisation, de Mohamed Abdennabaoui, le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Maroc, d'Abdelatif El Amrani, le trésorier général du royaume, de procureurs généraux et d'autres représentants des parquets marocains.

Le siège de l'Association des procureurs africains a été transféré du Mozambique au Maroc, "à titre permanent", selon le communiqué.

Ce transfert est la preuve de la confiance dont jouissent les institutions judiciaires marocaines auprès de leurs homologues africaines, d'après la même source.

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Hicham Balaoui, le procureur général du roi du Maroc, près la Cour de cassation, a profit de la cérémonie d'inauguration pour appeler à renforcer la coopération entre les parquets africains et l'échange d'expertises et de bonnes pratiques en matière de lutte contre la criminalité, la corruption, la traite des êtres humains et la cybercriminalité.

En marge de la cérémonie d'inauguration, des membres de l'Association des procureurs africains ont tenu une réunion consacrée à l'examen et à l'adoption de plusieurs questions organisationnelles et institutionnelles, dont la préparation d'une conférence et d'une assemblée générale de ladite organisation.

"Les travaux de la réunion se sont achevés par la réaffirmation de la volonté commune de poursuivre les efforts visant à renforcer l'efficacité des parquets africains et à soutenir les initiatives de coopération judiciaire", ajoute le communiqué.