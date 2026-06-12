Sénégal: Classement FIFA - Le Sénégal 15e mondial, 2e africain

Dakar — Le Sénégal recule d'une place et occupe désormais la 15e position mondiale dans le dernier classement mondial masculin FIFA publié ce jeudi, tout en conservant son rang de deuxième nation africaine derrière le Maroc.

La sélection nationale du Sénégal reste ainsi solidement installée dans le Top 20 mondial, malgré ce léger recul, confirmant sa régularité au plus haut niveau à quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026. Le Maroc demeure premier africain et 7e mondial.

Derrière le duo de tête continental, le Nigeria occupe la 3e place africaine (26e mondial), suivi de l'Algérie (4e, 31e), de l'Égypte (5e, 35e) et de la Côte d'Ivoire (6e, 38e), illustrant la densité du haut niveau africain.

Au sommet du classement, l'Argentine reprend la première place mondiale, devant l'Espagne (2e, inchangé) et la France (3e, -2), à quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du monde.

Derrière le trio de tête, le Portugal et le Brésil complètent le Top 5, tandis que plusieurs mouvements sont observés dans le Top 20 à l'issue des dernières rencontres amicales internationales de préparation.

Le prochain classement mondial FIFA sera publié le 20 juillet 2026, au lendemain de la finale de la Coupe du monde.