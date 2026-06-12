Ile Maurice: Samudra Art Prize - L'inspiration coule de source

«Water, water everywhere». Elle nous entoure, se fait rare au robinet, dépendant des saisons. Elle, c'est la vie. Elle sait, hélas, la reprendre, aussi. Water, l'Eau, Dilo, thème de l'édition 2026 du Samudra Art Prize.

Les murs du Caudan Arts Centre se sont transformés en vaste territoire d'exploration artistique. Du basement au deuxième étage, 272 oeuvres signées par 286 artistes ont investi les lieux à l'occasion de la troisième édition du Samudra Art Prize. Les noms des gagnants dans les diverses catégories ont été annoncés le vendredi 5 juin. La remise des prix aura lieu le 17 juin. L'exposition est ouverte au public jusqu'au 6 juillet.

Après avoir célébré les écosystèmes coralliens lors de sa première édition en 2022, puis la faune et la flore de Maurice et de ses îles en 2024, le Samudra Art Prize place, cette année, l'eau au coeur de sa réflexion. Un thème universel, essentiel à la vie, et aussi profondément ancré dans les enjeux environnementaux contemporains.

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Lancé à la fin 2025, l'appel à candidatures a suscité un vif engouement : 502 oeuvres ont été soumises au comité de sélection. «Nous sommes toujours impressionnés par le nombre d'artistes de tous horizons souhaitant participer au Samudra Art Prize», souligne Mélissa Leclézio, co-directrice du prix. «La force de ce concours réside dans son ouverture à tous les niveaux : des jeunes de 15 à 19 ans aux artistes professionnels, en passant par les artistes amateurs et les talents émergents.»

L'exposition reflète cette diversité. Peintures, sculptures, installations, oeuvres numériques, vidéos, photographies, artisanat et illustrations dialoguent dans un parcours où les regards se croisent et les sensibilités s'expriment librement.

Pour Caroline Leclézio, fondatrice du Samudra Art Prize, la richesse du thème a représenté un défi scénographique de taille. «L'eau est un sujet vaste qui a inspiré des approches extrêmement variées. Les artistes ont exploré aussi bien l'absence que l'abondance, la beauté du monde marin, la poésie, l'agriculture, le deuil, la mythologie, le symbolisme ou encore le surréalisme. Certains abordent l'eau comme un langage, d'autres comme une mémoire.» Fidèle à sa mission, le Samudra Art Prize ne se limite pas à la célébration de la création artistique.

Ce concours se veut également un espace de dialogue autour des grands défis environnementaux. Plusieurs organisations engagées dans la protection de l'environnement, notamment Reef Conservation, Odysseo Foundation et Eco-Sud, proposeront une série de conférences gratuites, ouvertes au public. Les discussions porteront sur des thématiques majeures telles que les droits de la nature, la préservation des récifs coralliens, la protection des rivières ou encore la conservation des îlots.