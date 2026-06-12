Sénégal: Bureau de l'Assemblée nationale - Ismaïla Diallo et Cheikh Thioro Mbacké quittent leurs fonctions de vice-présidents

12 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

Le Bureau de l'Assemblée nationale enregistre deux départs. Les députés Dr Ismaïla Diallo et Cheikh Thioro Mbacké ont annoncé, ce vendredi, leur démission de leurs fonctions de vice-présidents de l'institution parlementaire, tout en conservant leur mandat de député.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Dr Ismaïla Diallo a indiqué avoir décidé de quitter son poste de Premier vice-président de l'Assemblée nationale « dans un esprit de responsabilité et de fidélité » à son engagement. Il a remercié ses collègues députés pour leur confiance, salué leur collaboration durant son passage au Bureau et exprimé sa gratitude au peuple sénégalais pour son soutien.

« En tant que député, je continuerai à porter la voix de nos concitoyens avec la même disponibilité et le même engagement », a-t-il assuré, avant d'adresser ses voeux de réussite au président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Quelques minutes plus tard, Cheikh Thioro Mbacké a, à son tour, rendu publique une lettre adressée au président de l'institution pour lui notifier sa démission de son poste de vice-président. Le parlementaire explique que cette décision résulte d'« une réflexion approfondie » et de « convenances personnelles et politiques » le conduisant à se consacrer davantage à d'autres responsabilités.

Dans sa correspondance, il a exprimé sa reconnaissance à l'endroit du président de l'Assemblée nationale, des membres du Bureau, des députés ainsi que du personnel administratif pour la qualité de leur collaboration et leur sens du service public.

« En me retirant de cette fonction de vice-président, je réaffirme mon attachement indéfectible à l'Assemblée nationale et ma volonté de continuer à servir la Nation avec le même engagement », a notamment écrit le député.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.