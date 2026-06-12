Afrique: Coopération Tunisie-ZLECAf - Vers un plan d'action conjoint pour renforcer l'intégration continentale

À l'invitation de M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, M. Wamkele Mene, Secrétaire Général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), effectue une visite de travail en Tunisie du 10 au 13 juin 2026.

Au début de cette visite, M. le Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger a reçu, ce jeudi 11 juin 2026 au siège du Ministère, le Secrétaire Général de la ZLECAf, accompagné d'une délégation de responsables et d'experts du Secrétariat Général. À cette occasion, une séance de travail a été consacrée à l'examen des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine ainsi qu'à l'évaluation et aux perspectives de la coopération entre celle-ci et la Tunisie.

Dans ce contexte, M. le Ministre a réaffirmé l'engagement de la Tunisie en faveur de l'action africaine commune dans tous les domaines et de la poursuite des efforts visant à réaliser l'intégration économique du continent dans le cadre de l'accord instituant la Zone, considéré comme l'un des plus importants projets d'intégration du continent pour atteindre les objectifs du développement durable et de l'Agenda Afrique 2063.

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Il a rappelé que la Tunisie figurait parmi les premiers pays à signer et à ratifier l'accord et à s'engager dans sa mise en oeuvre, soulignant sa disponibilité constante à soutenir l'agenda de développement continental grâce à son expertise accumulée dans les domaines du commerce et du développement, ainsi qu'à travers des programmes de formation et de renforcement des capacités.

Ces contributions visent à renforcer les capacités du continent à réaliser l'intégration économique et un développement inclusif. Il a également insisté sur l'importance de capitaliser sur les acquis réalisés dans le cadre du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et de les mettre au service de la réalisation des objectifs de la ZLECAf, ainsi que du développement des échanges commerciaux et des investissements intra-africains.

M. le Ministre a également présenté les atouts logistiques et les infrastructures modernes dont dispose la Tunisie, qui lui permettent de jouer un rôle central dans le soutien aux échanges commerciaux continentaux. Il a notamment mis en avant les importantes capacités des ports commerciaux tunisiens dans les domaines du transport et de la logistique, ainsi que les projets stratégiques en cours de développement, renforçant ainsi la position de la Tunisie en tant que plateforme régionale reliant l'Afrique, l'Europe et le bassin méditerranéen.

M. Mohamed Ali Nafti a, à cet égard, souligné l'importance du renforcement de la coordination, de la concertation et du travail conjoint entre le Secrétariat Général de la ZLECAf et les autres institutions africaines spécialisées, notamment celles basées en Tunisie, telles que l'Institut Africain de la Statistique et le Centre Africain d'Excellence pour les marchés inclusifs.

Il a indiqué que le renforcement de la coopération entre ces institutions contribuerait à la mise en place d'un système africain intégré et efficace, capable de soutenir la compétitivité des économies africaines, de développer les chaînes de valeur continentales et de répondre aux exigences du développement durable et de l'intégration économique souhaitée.

De son côté, le Secrétaire Général a salué le rôle pionnier joué par la Tunisie dans le soutien à la mise en oeuvre de l'accord instituant la ZLECAf ainsi que ses efforts constructifs ayant contribué à l'achèvement de son cadre juridique. Il a également exprimé sa reconnaissance pour l'appui apporté à son action depuis son élection à la tête du Secrétariat Général, tout en affirmant sa volonté de poursuivre la coopération commune au cours de la prochaine période afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement et de prospérité des États parties.

Le Secrétaire Général a également salué l'expertise des compétences tunisiennes travaillant au sein du Secrétariat Général, réaffirmant son attachement au renforcement de la coopération avec la Tunisie dans le domaine du développement des compétences et des capacités, ainsi qu'à la poursuite des efforts communs visant à relever les défis auxquels sont confrontés le commerce et l'investissement entre les pays africains.

Par ailleurs, la rencontre a porté sur l'importance du développement des projets de connectivité logistique et des infrastructures continentales, notamment les projets de corridors commerciaux terrestres africains, considérés comme un levier essentiel pour faciliter la circulation des biens et des services, renforcer les chaînes de valeur régionales et continentales, ainsi que sur les projets destinés à permettre aux femmes et aux jeunes de bénéficier des opportunités offertes par la ZLECAf grâce au soutien de leur participation au commerce, à l'investissement et à l'entrepreneuriat, favorisant ainsi leur inclusion économique et sociale.

À l'issue de la réunion, il a été convenu d'élaborer un Plan d'Action conjoint entre la Tunisie et le Secrétariat Général de la ZLECAf définissant les priorités de coopération pour la prochaine étape ainsi que les mécanismes de suivi de leur mise en oeuvre, afin d'optimiser les opportunités économiques et commerciales offertes par l'accord.

Il a également été souligné l'importance de la participation du Secrétaire Général de la ZLECAf à la 22e édition du Forum de l'Investissement de Tunis, qui se tiendra les 25 et 26 juin 2026, témoignant ainsi de l'engagement de cette organisation en faveur de l'amélioration du climat d'investissement sur le continent africain.

Enfin, le Secrétaire Général de la ZLECAf s'est rendu, l'après-midi, à l'Académie Diplomatique Internationale de Tunis, où il a donné une conférence en présence de M. Samir Abid, Ministre du Commerce et du Développement des Exportations, ainsi que d'Ambassadeurs et de représentants des États et organisations africains accrédités en Tunisie.

À cette occasion, il a présenté les différentes étapes du projet de création de la Zone de libre-échange continentale africaine, les principaux défis auxquels celle-ci est confrontée, ainsi que les opportunités réelles qu'elle offre et les mécanismes disponibles pour faciliter les échanges commerciaux, les transactions financières et la promotion de l'investissement sur le continent africain.