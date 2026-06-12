Tunisie: Une première intervention de neurochirurgie éveillée réussie à Sfax

11 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de la Défense nationale a annoncé, jeudi, la réussite de la première opération de neurochirurgie éveillée réalisée au sein de l'hôpital militaire universitaire de Sfax.

Selon un communiqué du ministère, l'équipe médicale de l'établissement a procédé, mercredi soir, à l'ablation d'une tumeur cérébrale par la technique de la neurochirurgie éveillée, qui consiste à réveiller le patient durant l'intervention afin de surveiller en temps réel les fonctions neurologiques essentielles et de préserver leur intégrité pendant l'exérèse de la tumeur.

Cette intervention de haute précision, une première dans le gouvernorat de Sfax et dans le sud du pays, a été menée par l'équipe de neurochirurgie de l'hôpital, avec la contribution du service d'anesthésie-réanimation, dans le cadre d'une approche multidisciplinaire visant à garantir un niveau élevé de sécurité et de précision chirurgicale.

La neurochirurgie éveillée figure parmi les procédures les plus complexes en chirurgie cérébrale.

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Elle permet notamment de retirer des tumeurs situées à proximité des zones du cerveau responsables du langage, de la motricité ou d'autres fonctions neurologiques majeures, tout en réduisant les risques de séquelles et en améliorant les résultats fonctionnels pour le patient.

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