Gambie: Sénégal-Gambie - Bassirou Diomaye Faye et Adama Barrow renforcent leur partenariat stratégique

Le Sénégal et la Gambie ont réaffirmé leur volonté de consolider leur coopération bilatérale à l'occasion de la quatrième session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien, tenue ce vendredi à Dakar sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye et de Adama Barrow.

Le chef de l'État gambien effectuait une visite de travail de deux jours au Sénégal, du 11 au 12 juin, à l'invitation de son homologue sénégalais. Cette rencontre de haut niveau s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent entre les deux pays, visant à approfondir les relations historiques et fraternelles qui unissent les peuples sénégalais et gambien.

Les travaux du Conseil présidentiel ont été précédés par une réunion d'experts les 9 et 10 juin, suivie d'une rencontre ministérielle le 11 juin. Ces différentes sessions ont permis d'évaluer l'application des décisions prises lors des précédentes éditions du Conseil et de définir de nouvelles priorités de coopération.

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Au cours de leurs échanges, les deux chefs d'État ont salué l'excellence des relations entre le Sénégal et la Gambie, fondées sur la confiance mutuelle, la solidarité et une vision commune de l'intégration régionale. Ils se sont félicités des avancées enregistrées dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment les infrastructures, l'énergie, les transports, la sécurité, la gestion des frontières, la pêche, l'agriculture, l'éducation, la santé, le tourisme et la coopération judiciaire.

Les deux dirigeants ont également insisté sur la nécessité d'accélérer la réalisation des projets structurants destinés à améliorer la connectivité entre les deux pays. L'objectif affiché est de faciliter davantage la circulation des personnes et des marchandises, tout en stimulant l'intégration économique au profit des populations.

Sur le plan sécuritaire, les présidents Faye et Barrow ont souligné l'importance du renforcement de la coopération entre les forces de défense et de sécurité des deux États. Ils ont notamment évoqué les défis liés à la criminalité transfrontalière, au trafic illicite, à l'extrémisme violent et aux autres menaces susceptibles de fragiliser la stabilité sous-régionale.

Les discussions ont également porté sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur attachement aux principes de paix, de stabilité, de démocratie et de bon voisinage au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies.

À l'issue des travaux, les recommandations formulées par les experts et les ministres ont été adoptées. Les structures compétentes des deux pays ont été instruites de prendre les dispositions nécessaires pour assurer leur mise en oeuvre dans les meilleurs délais.

Avant de regagner Banjul, le président gambien a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple sénégalais pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation.

Les deux chefs d'État se sont enfin félicités du succès de cette quatrième session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien, réaffirmant leur détermination à poursuivre le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays au service de leurs populations et de l'intégration africaine.