Sénégal: Environnement - Arterre, quand l'art s'engage pour la planète

12 Juin 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Denise Zarour Medang

Le Green Act Club a procédé mercredi dernier au lancement officiel de sa plateforme et de son programme ARTERRE « L'Art au service de la Terre ». La cérémonie s'est tenue à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

En prélude à l'organisation au Sénégal du Sixième Congrès International sur les Aires Marines Protégées (IMPAC6) prévue du 22 au 27 mars prochain, les jeunes regroupés au sein de la plateforme Green Act club entendent apporter leur contribution à la promotion des enjeux environnementaux. A travers la culture, ils ont lancé mercredi dernier, le programme Arterre , « L'Art au service de la Terre ».

Selon l'initiatrice du projet, cette initiative marque le début d'une nouvelle dynamique de mobilisation créative et citoyenne portée par le Green Act Club, destinée à fédérer artistes, jeunes, influenceurs, scientifiques, communautés et partenaires autour des enjeux liés à la transition écologique, à la biodiversité et à la conservation des ressources naturelles.

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L'initiative cherche à créer des passerelles entre culture, science, communautés et conservation à travers la sensibilisation, la création artistique, des campagnes citoyennes, la valorisation des savoirs locaux et la mobilisation des jeunes autour des enjeux de biodiversité et de transition écologique.

Pour Coura Doumbouya, spécialiste de la communication environnementale, event manager, initiatrice et membre du Green Act Club, cette plateforme permet de rassembler les industries culturelles créatives, le numérique et l'intelligence artificielle autour des enjeux environnementaux. « L'objectif, c'est d'arriver à traduire ce que les scientifiques auront comme résultat en chants, films, expositions, toutes les expressions artistiques. Si on arrive à les réaliser, on aura réussi l'objectif. Il s'agit aussi de vivre, de dépasser l'événement, d'exister au-delà de Impact6 en créant une conscience environnementale collective » a-t-elle fait savoir.

Du côté du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, le colonel Momar Sow, directeur de la Direction des aires marines communautaires protégées (Damcp), présent à la rencontre a salué l'initiative. « C'est un excellent prétexte pour pouvoir partager le plus largement possible sur la tenue de l'Impac6 au Sénégal, mais avec des canaux beaucoup plus familiers, qui vont faire de l'événement quelque chose qui ne restera pas entre segments de haut niveau, dont décideurs politiques, chercheurs, mais de manière très communautaire ». Et d'ajouter : « la résilience dont elles font montre, doit être affichée devant tout le monde de la Gota, des littoraux africains ».

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