Mozambique: Un dernier adieu à Mgr Osório Citora Afonso, dans le souvenir de tous ceux qui l'ont connu

Quelimane — L'Église de Quelimane pleure en accueillant la dépouille mortelle d'Osorio Citora Afonso, Évêque du diocèse de Quelimane, Administrateur Apostolique de Beira et Secrétaire de la Conférence Épiscopale du Mozambique, brutalement assassiné samedi 6 juin. « Que son âme repose en paix ! » : tel est l'un des nombreux messages de condoléances de ceux qui sont encore sous le choc de la mort de leur évêque.

Un communiqué publié par la Conférence Épiscopale du Mozambique (CEM) fournit les détails des cérémonies funéraires qui se dérouleront ces prochains jours. Aujourd'hui, 12 juin, une messe sera présidée par le Nonce Apostolique au Mozambique, Mgr Luiz-Miguel Munoz Cardaba, dans la paroisse de Nossa Senhora do Livramento, cathédrale de Quelimane. Après la célébration, la dépouille de Don Osório sera transportée par avion vers le diocèse de Nampula.

Les Évêques indiquent également qu'à son arrivée à Nampula, ville natale de Don Osório, la dépouille sera exposée à l'École de la Consolata, dans le quartier de Nampaco, pour un dernier adieu des fidèles et de la famille. Le samedi 13 juin, la dépouille sera transférée à la paroisse de Notre-Dame de Fatima - cathédrale de Nampula, où Don Osório a été baptisé, confirmé et ordonné prêtre. Suivra la messe funéraire, présidée par l'Archevêque de Nampula et président de la CEM, Mgr Inácio Saure, IMC.

La dépouille sera ensuite inhumée au cimetière du clergé de l'archidiocèse de Nampula, près du séminaire propédeutique Mater Apostolorum, dans le quartier de Nampaco.

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Parmi les nombreuses initiatives organisées en Italie pour rendre hommage au père Osório, le diocèse de Vittorio Veneto, près de Trévise, où l'Évêque a exercé son ministère par le passé, a organisé en son honneur plusieurs moments de prière. Une veillée est prévue le jeudi 18 juin dans l'église paroissiale des Saints Pierre et Paul, présidée par l'Évêque Riccardo Battocchio, en collaboration avec le diocèse de Trévise et les missionnaires de la Consolata de Casa Milaico à Nervesa della Battaglia, Trévise. De plus, mardi 30 juin, une messe sera célébrée en l'honneur du père Osório dans l'église paroissiale de Nervesa della Battaglia, présidée par l'Évêque de Trévise, Michele Tomasi.

Le Réseau théologique et pastoral catholique panafricain (PACTPAN) s'associe au Symposium des Conférences Épiscopales d'Afrique et de Madagascar (SECAM), à la Conférence Épiscopale catholique du Mozambique, au clergé, aux religieux et aux fidèles laïcs du Mozambique, ainsi qu'à toutes les personnes de bonne volonté, pour déplorer le meurtre tragique de l'Évêque de Quelimane. « Comme l'a fait remarquer le SECAM, cet « acte odieux, perpétré contre un pasteur du peuple de Dieu, constitue non seulement une atteinte à la vie et à la dignité d'un serviteur dévoué de l'Évangile, mais aussi une atteinte aux valeurs de paix, de justice, de dignité humaine et de liberté religieuse, essentielles à la prospérité de toute société ».

« La mort de Mgr Afonso s'inscrit dans une tendance inquiétante qui s'est dessinée ces dernières années dans toute l'Afrique », peut-on lire dans le communiqué publié par le PACTPAN. Trop d'Évêques, de prêtres, de religieux et de religieuses, de catéchistes, d'agents pastoraux et de simples fidèles ont été victimes de violences. Dans de nombreux cas, les enquêtes restent inachevées, et les familles et les communautés restent sans réponses. Le meurtre de pasteurs du peuple de Dieu n'est jamais seulement une attaque contre un individu. C'est une attaque contre la conscience morale de la société et contre le caractère sacré même de la vie humaine. Nous savons que cette tragédie va bien au-delà des attaques contre les dirigeants de l'Église. Sur tout notre continent, d'innombrables hommes, femmes et enfants ordinaires sont chaque jour victimes d'assassinats, de terrorisme, de banditisme, de criminalité organisée, de violence politique, d'enlèvements, de violence domestique, de disparitions et de conflits armés. »

L'assassinat de l'Évêque Osorio marque un moment de prise de conscience morale non seulement pour le Mozambique, un pays qui a tant souffert de la violence, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. PACTPAN estime que l'avenir de l'Afrique dépend d'un engagement renouvelé envers deux sources fondamentales : l'Évangile de Jésus-Christ et la philosophie africaine de l'Ubuntu.

« L'Ubuntu nous rappelle que « je suis parce que nous sommes ». « Les êtres humains n'existent pas dans l'isolement. Notre humanité est indissolublement liée. Lorsqu'une vie est brisée, c'est toute la communauté qui en souffre. Lorsqu'une personne est tuée, quelque chose de sacré est blessé en chacun de nous. La vocation chrétienne ne consiste donc pas seulement à condamner la violence après coup, mais à construire des cultures, des institutions et des communautés qui protègent la vie avant qu'elle ne soit menacée et qui garantissent la justice pour ceux qui ont été tués, car les victimes de la violence meurent encore et encore s'il n'y a pas de justice et si la lumière n'est pas faite sur leur mort. C'est pourquoi PACTPAN invite les gouvernements, les chefs religieux, les éducateurs, les organisations de la société civile, les autorités traditionnelles et les familles de toute l'Afrique à renouveler leur engagement en faveur de la protection de la vie humaine de la conception à la mort naturelle, l'État de droit et la fin de l'impunité, des enquêtes efficaces sur les crimes commis contre les chefs religieux et les citoyens, la consolidation de la paix, la réconciliation et la cohésion sociale, la formation des jeunes aux valeurs de la non-violence et de la citoyenneté responsable, le renforcement des institutions démocratiques et d'une gouvernance responsable, une culture Ubuntu enracinée dans la solidarité, la compassion et la responsabilité mutuelle, la promotion de la non-violence évangélique et d'une vie épanouie dans tous les domaines de la société. »

Construire des communautés fondées sur la foi, l'espérance, la justice et la paix : tel est l'engagement que les responsables du PACTPAN renouvellent afin de poursuivre l'oeuvre à laquelle a consacré sa vie l'Évêque de Quelimane. « Que son sang, ainsi que celui de toutes les victimes innocentes de la violence en Afrique, devienne une graine de renouveau pour notre continent. »